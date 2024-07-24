十盛爆爭議！1品牌狂被點名「是網紅飲料店清流」：品質有把關
在台灣隨處都可以看到多家手搖飲料店，路上也經常都是人手一杯，可以感受到台灣人對手搖飲的熱愛，而不少藝人、Youtuber與網紅也看準這個商機，紛紛創業開「飲料店」。像是由百萬網紅見習網美小吳與紀卜心一起合開的「十盛熟成奶茶專賣店」，近日爆發標示不清的爭議事件，引發消費者抨擊。後來又有網友在網路上好奇發問「網紅飲料店的清流是滴妹嗎？」，並疑惑為何滴妹飲料店越開越多，掀起網友熱烈關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
近日見習網美小吳跟紀卜心一起合開的「十盛熟成奶茶專賣店」爆發標示不清的爭議，事後兩人也趕緊發聲向大眾道歉，並坦言店裡的奶茶都不是純鮮奶茶，也指出熟成奶茶所用的原物料為熟成生乳搭配台灣統一鮮乳，而熟成生乳是用「北海道生乳粉」搭配「奶精」製成。不少消費者跟網友在得知真相之後，認為根本是在玩文字遊戲，不買單小吳與紀卜心的道歉。
在「十盛熟成奶茶專賣店」的爭議越演越烈後，有網友在Dcard以「網紅飲料店的清流是滴妹嗎？」為題，並在內文寫道：「再睡五分鐘的優點是什麼？可以睡這麼久都不出事，還越做越大，我只知道蠻貴的，但是還是很多人買單，為何？」
貼文曝光之後，吸引大批網友討論，紛紛留言表示：「我超愛喝再睡的奶蓋！沒有喝過比他更好喝的奶蓋了...每次去台北一定會買，不順路也會特地去」、「再睡五分鐘在一眾網紅店中，品質相對有把關」、「其實能開這麼久也是蠻訝異的，本來以為很快就收，結果越開越多，滴妹也擺脫靠哥族的罵名，作為粉絲還挺欣慰的」、「學生族群極度喜歡阿滴跟滴妹，加上其分店多在都會區，所以常看到大排長龍」、「她的優點就是—不唬弄人呀」、「只要誠實以對，消費者也就沒什麼好靠腰的了。」
事實上，滴妹在2020年開了飲料店「再睡五分鐘」時，當時因選址在台北車站飲料店的一級戰區，定價較高讓不少網友跟粉絲們都不太看好，認為賣太貴可能生意不會太好，沒想到經過幾年之後，該店變得越來越受歡迎，甚至還在全台灣開了15家分店，還跟全家聯名推出霜淇淋、罐裝飲料等產品，可以感受到「再睡五分鐘」的口碑非常好。
此外，滴妹也曾宣布飲料店「再睡五分鐘」在2023年的營收近2億元，當時哥哥阿滴就在IG發文抱怨說：「滴妹手搖店4年…全台開了15家直營店，最近還開放加盟，生意整個做很大，但是身為哥哥的我跟她要股份的訊息，她一直已讀不回，怎麼辦？」還在貼文中幽默表示自己也要開一家「與滴妹抗衡」的手搖店，「你若是全糖女神，我就是無糖水水，我要開的是『水搖店』。」阿滴逗趣的貼文，也吸引了不少粉絲關注。