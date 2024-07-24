強颱凱米風雨強！486先生曝住家「盆栽倒地」慘況照：保險賠不賠
強颱凱米來襲，全台做好防颱準備，團購電商名人「486先生」家中先傳出災情，他在臉書發照片，有一個盆栽放在陽台上的椅子，已經被強風吹落在地，還碎成好幾片，畫面看起來相當驚險，他也發文「來問問看保險賠不賠」，不少網友留言討論。
記者林奕如／綜合報導
強颱侵台來勢洶洶，全台今（24）日停班停課，預計晚間風雨也會逐漸增強，486先生發文指出：「台北市已經出現災情，真的太久沒有颱風了，我以為我的盆栽會沒事，結果摔破了，來問問看保險賠不賠。」不少網友留言，「這次颱風天我們嘉義早上就很有感覺了」、「我盆栽都事先移好了」，還有人回應「不會賠」，486先生則回覆：「哈哈哈我開玩笑的。」
不久之後，486先生又曬出一張衛星雲圖，他分享凱米颱風已經變成強颱，並且透露，「剛看我朋友臉書，他一個鄰居想說雨不大要去便利商店拿包裹順便買點零食，結果不曉得被什麼東西飛過來打到，頭現在流血。」要大家注意風雨，盡量不要出門。
凱米颱風帶來驚人風雨，氣象主播王軍凱以專業角度分析，「風雨都強，降雨部分更要當心，尤其山區局部總雨量最多上看1800mm（毫米），這種雨勢一定要慎防災情出現。」至於最強的風會出現在中心登陸點的北邊，也就是東北部地區可能出現13到14級強陣風，中南部的部分，今天白天偏北風吹進來，中南部沿海風力開始加大，到了今晚也會有10到11級強陣風。