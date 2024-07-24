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《死侍與金鋼狼》4大幕後故事！喇舌萊恩的「英國最醜狗」身分曝

▲《死侍與金鋼狼》4大幕後故事揭曉，喇舌萊恩的「英國最醜狗」狗侍（Dogpool），真實身分大有來頭。（圖／二十世紀影業YouTube）
▲《死侍與金鋼狼》4大幕後故事揭曉，喇舌萊恩的「英國最醜狗」狗侍（Dogpool），真實身分大有來頭。（圖／二十世紀影業YouTube）

記者黃雅琪／綜合報導

薛恩李維執導漫威電影《死侍與金鋼狼》，「金鋼狼」休傑克曼應聲重出江湖與「死侍」萊恩雷諾斯再續兄弟情，時間變異管理局卻突然找上門帶走死侍，但他依然老神在在，並自認只有自己能當漫威救世主，改寫漫威電影宇宙。本片今（24）日不畏風雨全台熱映，《NOWnews今日新聞》整理4點攸關本片的幕後故事，包括跟「死侍」喇舌的狗狗真實身分、金鋼狼的黃藍緊身衣、金鋼狼復活，以及瑪丹娜神曲〈Like a Prayer〉（宛如祈禱者）的授權。

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▲《死侍與金鋼狼》片中最搶眼配角狗侍（Dogpool），曾獲選為「全英國最醜的狗」冠軍。（圖／二十世紀影業YouTube）
▲《死侍與金鋼狼》片中最搶眼配角狗侍（Dogpool），曾獲選為「全英國最醜的狗」冠軍。（圖／二十世紀影業YouTube）
獲選為「全英國最醜的狗」冠軍　「狗侍」醜出新高度超亮眼

《死侍與金鋼狼》預告中，被「死侍」緊緊抱在懷裡喇舌的狗狗「狗侍」（Dogpool），醜出新高度成為最亮眼配角之一，牠的真實身分其實大有來頭，本名叫做Peggy，曾經獲選為2023年「全英國最醜的狗」冠軍。萊恩雷諾斯透露，牠之所以加入演出，其實一開始只是一個小小的想法，創作過程到了後來，「狗侍」就成為不可或缺的角色了。

打破承諾再演出金鋼狼　休傑克曼接演前先請示導演

曾信誓旦旦地說絕不再演「金鋼狼」的休傑克曼，這回打破承諾回歸《死侍與金鋼狼》片中再演「金鋼狼」，演出前特別先「請示」金鋼狼系列完結篇《羅根》導演詹姆士曼格，在獲得他的「許可」後才安心接演，而且他也嚴格要求本片中的金鋼狼與原來系列電影中的故事毫無關聯，才能對得起已劃下完美句點的原始系列作。

▲休傑克曼在《死侍與金鋼狼》片中經典還原黃藍緊身衣。（圖／漫威影業）
▲休傑克曼在《死侍與金鋼狼》片中經典還原黃藍緊身衣。（圖／漫威影業）
「金鋼狼」黃藍緊身衣經典回歸　導演薛恩李維終於圓夢

《X戰警》漫畫的鐵粉，絕對對於「金鋼狼」在《X戰警》第一集電影面世長達24年後，終於以「黃藍緊身衣」經典原始造型登上大銀幕欣喜若狂！身為鐵粉之一的導演薛恩李維也等了超過20年，這回電影到了他手上，當然不能放過這個「圓夢」的大好機會。演了24年、已集滿10次飾演「金鋼狼」的休傑克曼也大讚：「感覺超對味，早就該穿這套了，這才是他嘛！」

3人登門拜訪獲得認可　瑪丹娜授權經典曲〈Like a Prayer〉

西洋樂壇天后瑪丹娜的經典名曲〈Like a Prayer〉（宛如祈禱者），授權用在《死侍與金鋼狼》片中的殺戮橋段，為全片畫龍點睛。導演薛恩李維與萊恩雷諾斯、休傑克曼在外媒訪問中透露，當初是3人親自登門拜訪瑪丹娜，向她展示使用歌曲的電影場景，才好不容易取得這項授權，瑪丹娜甚至給出了專業建議，令電影能更加擅用歌曲。其實她的兒子是《死侍》前兩部電影的影迷，也促成了這項合作。

▲《死侍與金剛狼》最新預告公開，死侍（左）與金鋼狼兩大英雄嘴賤互嗆，鬥嘴鬥不停。（圖／漫威影業）
▲《死侍與金鋼狼》全台上映中，死侍（左）與金鋼狼兩大英雄嘴賤互嗆，鬥嘴鬥不停。（圖／漫威影業）

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