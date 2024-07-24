《死侍與金鋼狼》4大幕後故事！喇舌萊恩的「英國最醜狗」身分曝

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《死侍與金鋼狼》預告中，被「死侍」緊緊抱在懷裡喇舌的狗狗「狗侍」（Dogpool），醜出新高度成為最亮眼配角之一，牠的真實身分其實大有來頭，本名叫做Peggy，曾經獲選為2023年「全英國最醜的狗」冠軍。萊恩雷諾斯透露，牠之所以加入演出，其實一開始只是一個小小的想法，創作過程到了後來，「狗侍」就成為不可或缺的角色了。
打破承諾再演出金鋼狼 休傑克曼接演前先請示導演
曾信誓旦旦地說絕不再演「金鋼狼」的休傑克曼，這回打破承諾回歸《死侍與金鋼狼》片中再演「金鋼狼」，演出前特別先「請示」金鋼狼系列完結篇《羅根》導演詹姆士曼格，在獲得他的「許可」後才安心接演，而且他也嚴格要求本片中的金鋼狼與原來系列電影中的故事毫無關聯，才能對得起已劃下完美句點的原始系列作。
「金鋼狼」黃藍緊身衣經典回歸 導演薛恩李維終於圓夢
《X戰警》漫畫的鐵粉，絕對對於「金鋼狼」在《X戰警》第一集電影面世長達24年後，終於以「黃藍緊身衣」經典原始造型登上大銀幕欣喜若狂！身為鐵粉之一的導演薛恩李維也等了超過20年，這回電影到了他手上，當然不能放過這個「圓夢」的大好機會。演了24年、已集滿10次飾演「金鋼狼」的休傑克曼也大讚：「感覺超對味，早就該穿這套了，這才是他嘛！」
3人登門拜訪獲得認可 瑪丹娜授權經典曲〈Like a Prayer〉
西洋樂壇天后瑪丹娜的經典名曲〈Like a Prayer〉（宛如祈禱者），授權用在《死侍與金鋼狼》片中的殺戮橋段，為全片畫龍點睛。導演薛恩李維與萊恩雷諾斯、休傑克曼在外媒訪問中透露，當初是3人親自登門拜訪瑪丹娜，向她展示使用歌曲的電影場景，才好不容易取得這項授權，瑪丹娜甚至給出了專業建議，令電影能更加擅用歌曲。其實她的兒子是《死侍》前兩部電影的影迷，也促成了這項合作。