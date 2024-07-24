超美港星與泰國男神Win同遊韓國！兩人合照流出 演百合劇後爆紅
在香港出生和長大的演員兼模特兒，在泰國發展多年，近日被拍到和泰國頂流男星Win同遊韓國，遭外界指似乎在秘密談戀愛。雖然尚未獲得證實，但這名在香港長大的中泰混血，已引起大眾的好奇心。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合泰國媒體報導，鄺玲玲17歲才回到泰國繼續升學，2018年大學畢業後因獲選為孔敬年度考宣光小姐而走紅，後來她參加了泰國第3電視台的試鏡成為藝人。翌年她出道參演泰劇《娜迦之火》、《直到天空迎來太陽》等作品，2022年因擔任胡慧冲旅遊節目《冲遊泰國7》主持，更由泰國紅回香港，因為鄺玲玲的弟弟在曼谷恰圖恰市集開設餐廳「鄺叉燒」專賣港式食品，胡慧冲稱她為「叉燒姐」。
鄺玲玲首次擔任女主角的泰國百合劇《我們的秘密（ใจซ่อนรัก）》後爆紅，在泰國成為小有名氣的演員，人氣不斷上升。不過近日她引起話題，是因為和曾出演《只因我們天生一對》和泰國版《流星花園》的Win同遊泰國，被拍到舉止親密的畫面，疑似正處於熱戀中。
《只因我們天生一對》由泰國男星Bright和Win主演，當時他們兩人都還是素人，該劇播出後兩人一夕之間從路人變國際巨星，憑藉超高人氣再接演泰版《流星花園》，此後兩人都受到國際精品的青睞，Win在2023年成為Prada最新品牌大使，成為泰國當紅炸子雞。
Win除了演藝事業一帆風順，還是一名家境富裕的貴公子，高中時期曾到美國進修，之後進入泰國國立法政大學修讀經濟學系，甚至演戲時劇組還跟他家借名車拍攝，他本人也偶爾會在社群平台分享名車聚會的私生活，被外界戲稱根本是真人版「流星花園」主演群，也因此他和鄺玲玲密遊韓國的熱戀消息，也格外有話題性。