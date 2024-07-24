鯨魚為何發怒？躍出海面精準頭槌「擊沉」漁船 2人落海獲救
美國新罕布夏州（New Hampshire）海岸，週二一艘漁船遭躍出水面的鯨魚撞翻，當時漁船上兩位人員立即被彈射落海，幸好有船隻在旁目擊意外經過，迅速前往將兩人救起，並無大礙。至於為何鯨魚會精準擊沉漁船，海洋研究中心海洋動物熱線（Center of Coastal Studies Marine Animal Hotline）與美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）已經接獲報告，將進一步調查釐清。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，這起意外發生在奧迪奧恩角州立公園（Odiorne Point State Park）附近海岸，一艘約7公尺長的漁船，由於遭到一頭鯨魚躍出水面落下時「頭槌」撞擊，當場翻覆，撞擊力道之大更讓船上人員遭彈射落海。
當地海岸防衛隊表示，幸好附近目擊船隻立即好心趕往現場幫助，落海兩人被迅速救起並帶離該處水域，並未受傷，翻覆船隻也已經被打撈上岸。
另外，根據現場目擊人員報告，那頭鯨魚似乎也沒有受傷。不過，為何會發生這起事故，海岸防衛隊已通報海洋研究中心海洋動物熱線與美國國家海洋暨大氣總署，將進一步調查釐清。