凱米颱風來襲！台中停班停課 明中信兄弟、台鋼雄鷹之戰被迫延賽
中華職棒今（24）日場賽事全部受到凱米颱風影響延賽，原訂明（25）日中信兄弟在台中洲際球場交手台鋼雄鷹賽事，由於台中市明天停班停課，比賽將移到補賽周。中職公布，原訂於2024年7月25日台鋼雄鷹在台中洲際球場面對中信兄弟賽事，因受到凱米颱風影響，台中市政府宣布7月25日停班停課，依聯盟規章，比賽將逕行延賽，本場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。
記者吳政紘/綜合報導
凱米颱風強勢登台 中職聯盟嚴陣以待
原本台鋼雄鷹要推出後勁出戰中信兄弟洋投艾士特，不過因為颱風來襲，這次凱米颱風才升級成強颱，各地政府單位都嚴陣以待。
根據中央氣象署發布颱風警報，預計今天深夜，颱風中心有可能從宜蘭、花蓮附近登陸，經過台灣北部陸地，於明天清晨或上午進入台灣海峽北部，這段期間對台影響最為劇烈。
颱風凱米已增強為強烈颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，凱米的強度還在增強，近中心最大風速每秒從51公尺增加到53公尺，且有雙眼牆的特徵，但特徵還不穩定。
預計凱米颱風明天上午將進入台灣海峽北部。而登陸前受地形影響，路徑可能出現偏折或打轉，預計今晚至明天凌晨宜蘭及北花蓮地區將受到颱風近中心強風豪雨影響。