展現默契強勢奪金！勞動部高屏澎東分署機電整合選手雙星閃耀
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署培訓選手於日前，參加在台北市南港展覽館所舉行的第54屆全國技能競賽，再創佳績，勇奪38面獎牌之殊榮，其中，機電整合選手陳品修與蔡旻錡展現默契強勢奪金，獲總統賴清德頒發機電整合職類金牌獎項，以資鼓勵。
記者黃守作／高雄報導
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，第54屆全國技能競賽於21日在台北南港展覽館圓滿落幕，共69個職類，有來自全國各地1031位頂尖選手角逐榮耀，而該分署培訓的選手再創佳績，於此次競賽中，勇奪10金4銀4銅加上第四、第五及佳作共計38面獎牌，彰顯該分署培訓選手的卓越技藝，其中電器裝配職類更包辦金銀銅牌，而機電整合職類的陳品修與蔡旻錡選手，更是於比賽中展現了絕佳的默契，克服了練習時間緊湊等問題，成為閃耀的技能雙星，完美展現培訓之成果。
郭耿華說，陳品修與蔡旻錡這對來自台南高工的雙人組合，112年曾在全國高級中等學校技藝競賽獲得銀牌的好成績，而今(113)年透過該分署的精實培訓，在此屆全國技能競賽中展現出超強的默契和協作能力，一舉奪得金牌的傲人成績，更取得國手選拔賽的門票。
郭耿華並說，陳品修從小就對電子及機電技術充滿熱情，且在國中時就曾在國中技藝教育競賽電機電子群拿下第1名的殊榮，此後也對技能競賽燃起高度樂趣。
而蔡旻錡則是因陳品修的邀約，決定一起在技能競賽的世界闖蕩，且蔡旻錡的家人在得知他的決定後，更是給予最大的支持與鼓勵。
陳品修與蔡旻錡他們認為，能夠取得如此優異的成績，要感謝高屏澎東分署2位訓練師高健倡及王泰凱的悉心指導，也要感謝該分署提供完善的訓練設備及材料，讓他們能夠無後顧之憂的投入訓練，未來，他們將全力以赴，以最佳狀態向國手之路邁進。
郭耿華指出，勞動力發展署高屏澎東分署做為培訓人才的搖籃，透過「向下紮根」帶入專業的培訓資源和實作經驗，對於訓練設備也不斷精進，逐年引進新式設備，同時也將AI及虛實整合技術運用於培訓過程，無論是技術培訓、專業指導，還是實踐機會，該分署都致力於為年輕人的職業生涯打下堅實的基礎，為國家的技術發展注入新的活力。