李亞鵬直播「嗨唱王菲名曲」！再婚妻反應曝光 眾人批：又蹭前妻
天后王菲的前夫李亞鵬棄影從商多年，2年前和小19歲、世界小姐出身的海哈金喜再婚，婚後育有1女。近來夫妻倆一起直播帶貨，但沒想到李亞鵬竟當場唱起王菲和陳奕迅的經典歌曲〈因為愛情〉，還叫老婆唱王菲的部分，不過對方沒有理會，意外讓他和前妻「隔空對唱」。畫面曝光後，許多網友紛紛批評「還在蹭前妻熱度？」
記者朱祖儀／綜合報導
李亞鵬近日和老婆一起直播帶貨，他突然播起〈因為愛情〉，也開心地跟著一起唱，等到王菲的段落時，他催促妻子和自己對唱，不過女方卻說「我想讓菲姐跟你合唱」，更稱讚「還是鵬哥跟菲姐唱得好聽」。李亞鵬聽到後似乎相當滿意，驕傲地說「哈哈格局打開了，好吧確實確實，這個不為難喜妹。」
直播曝光後，「李亞鵬讓妻子跟他一起唱因為愛情」一詞隨即衝上熱搜，不少網友批評，「路人都看不過去了，真的別蹭了好嗎」、「就是為了刷存在感」、「想錢想瘋了嗎」、「為了流量又刷下限」、「女明星的前夫們為了賣貨、為了流量，怎麼都這麼不要臉啊」，但也有人認為，〈因為愛情〉是李亞鵬主演的電影《將愛情進行到底》的主題曲，因此他唱這首歌也沒有不妥。
李亞鵬先前被爆出經商失敗，2015年還因為和投資公司發生糾紛，被法院強制執行4000萬人民幣（約台幣1.8億元），他也遭限制高額消費，外界相當關心他的還款進度。對此，海哈金喜日前透過直播回應，表示目前債務還沒還完，所以靠著直播賺錢還債，還說夫妻倆一直都很坦誠面對問題，她也會和丈夫一起分擔生活上的負擔。