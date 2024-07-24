颱風天航班亂！小甜甜受困登機口怒嗆人命最重要 反被砲轟急刪文
強颱凱米颱風襲台，今（24）日全台停止上班上課，許多航空公司也宣布停飛，小甜甜（張可昀）今下午發文表示，原本準備要搭乘立榮航空，從廈門飛松山，立榮航空表示還能飛，於是她到了機場，卻發現困在登機口好幾個小時，立榮航空回覆是飛機壞了，她怒氣發文卻被網友砲轟，她最後緊急刪文，避免紛爭。
記者林奕如／綜合報導
因為颱風交通航班大亂，小甜甜發文透露，許多航班取消，不過她要搭乘的立榮航空表示還能飛，結果她卻看到機場許多老人跟小孩苦苦等待，大家心理都很焦急，於是她上前詢問狀況，當地立榮航空地勤回覆小甜甜，希望乘客再稍等，原因是「飛機壞了」，之後還要看天氣，小甜甜怒批表示：「很多人過來跟我說話還安撫，真的希望他們好好妥善處理，因為問題得不到答案。」
小甜甜也認為，「我真的只想說不管你們航空公司有什麼問題，到底什麼是你們把我們困在登機口幾個小時的確切原因！人命最重要！應該把每位乘客的安全安危時間擺第一優先吧！」她原本發文分享經歷，但最後反被網友砲轟。
不少網友認為她颱風天還硬要航空公司飛，不過也有人表示，是航空公司表示還能飛，她才會去到現場，問題是飛機壞了，她的怒火反應是正常的。此事引起兩派網友論戰，她索性刪文，現在留下最新的一篇發文是回覆自己很少觸碰台灣演藝事業，已經離開經紀公司，準備把時間拿來陪伴家人。