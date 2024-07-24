影／造成13死！凱米颱風尾橫掃菲律賓 60萬人緊急疏散
凱米颱風（Gaemi）今（24）日上午轉為強颱，下午2時強度又稍微增強，路徑將持續往西北方移動，颱風暴風已經籠罩台灣本島陸地，中心則可能在今天晚上至深夜在花蓮、宜蘭一帶登陸，我國政府嚴陣以待。事實上，凱米颱風雖然沒有登陸菲律賓，但截至今（24）日中午已造成當地至少13人死亡，政府緊急疏散逾60萬人，各地發生淹水洪災和土石流災情。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，菲律賓政府在今（24）日同樣宣佈停班停課，馬尼拉市中心更一度淹水到行人腰部，私家車、公車和行人都被泡在水中，更有居民外出時出動橡皮艇。菲律賓國家氣象局24日指，凱米颱風最大持續風速為每小時155公里，風速可達每小時190公里，正朝着台灣方向移動。
菲律賓天氣預報員Glaiza Escullar表示，馬尼拉過去24小時的降雨量超過200毫米，預計25日將有更大暴雨，近日的暴雨令馬尼拉各區淹水，街道亦變成「滑水道」。菲律賓黎剎省（Rizal）更有當地居民在街道上被水沖走，眾人搭船趕來救援。
菲律賓國家減災委員會（National Disaster Risk Reduction and Management Council，NDRRMC）指，雖然凱米颱風並未在群島登陸，但帶來暴雨，過去5天引發至少10宗山泥傾瀉和洪水，造成至少13人死亡、60萬人被疏散，其中3.5萬人被送往緊急避難所。