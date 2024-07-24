啦啦隊AI李珠珢應援舊片瘋傳！「長相落差」遭疑整型 真面目掀議
19歲韓籍啦啦隊女神李珠珢（이주은）被粉絲譽為「美到像AI」，因為一段「三振舞」在網路爆紅，她將在27、28日的「G!POP流行音樂節」站上台北大巨蛋應援，近來話題度超高，然而人紅是非多，有網友挖出李珠珢過去的應援影片，發現她的長相和現在有落差，引發瘋猜她是否有整型。
記者吳昕蓓／綜合報導
韓職起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」新人李珠珢今年球季才加入，卻因為不科學的高顏值火速受到關注，她跳「三振舞」的影片在YouTube總觀看數有破億觀看，然而卻有網友翻出過去她剛開始應援的影片，指出李珠珢的長相和現在不太相同，她當時身穿細肩帶隊服，豐滿上圍呼之欲出，長髮隨性綁成側馬尾，瀏海也被夾起，露出整張臉蛋。
李珠珢的模樣清純，看起來仍是美人胚子，然而網友認為，當時她的眼睛比較小，臉蛋也有嬰兒肥，看起來更圓潤，質疑她是否有整形過，還有網友狂酸：「全是做出來的」，然而也有粉絲緩頰，李珠珢還年輕，五官變立體很可能是因為嬰兒肥退掉了，加上現在是空氣瀏海造型，看起來才會有落差，大讚她的高顏值是純天然。
事實上，李珠珢在韓國也擁有超高人氣，先前還上Super Junior希澈所主持的網路節目，在節目中展現應援舞蹈之外，還玩了猜謎遊戲，過程中李珠珢卻自爆：「我會便秘。」讓主持人希澈聽了當場笑到不行，被女神的反差萌給逗樂，當時也有不少網友直呼，「這顏值真的很高」、「說話好跳，這反差蠻可愛的。」