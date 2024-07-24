經長郭智輝視察大潭電廠 台電各電廠防颱應變、確保穩定供電
凱米颱風來襲，經濟部長郭智輝今（24）日中午在風雨中視察大潭電廠防颱應變工作，他特別要求台電，颱風災後復原應迅速，以降低對民眾的影響，更期待台電應變處理能力提升強化，以因應各種突發狀況。目前台電轄下各電廠已進行各項防颱應變工作，電廠也已成立防颱小組，隨時應變，以確保電廠運轉，穩定供電。
記者許家禎／台北報導
經濟部長郭智輝今日中午左右抵達大潭電廠視察，在台電董事長曾文生、副總經理郭天合陪同下，聽取大潭電廠廠長胡珪渝報告防颱措施，郭智輝肯定電廠的颱風應變準備工作。
郭智輝指示台電，不只事前預防工作需完備，災後重建復原更應迅速，讓民眾有感。郭部長更要求，從發電、輸電、配電，至用戶端，每個環節的電力品質及用量都應注意管理，並強化應變處理能力，以因應突發狀況。
台電表示，為因應此次凱米颱風來襲，台電轄下各電廠已進行各項防颱應變工作，包括防災車輛、機具、通訊、物資等皆於颱風來襲前準備就緒。以大潭電廠為例，颱風來臨前已完成各項巡檢工作，特別針對電氣／儀控室等重要設施加強防水措施。為避免電廠冷卻水進水口受到垃圾堆積影響，電廠特別注意攔污柵的運轉狀況。此外，電廠也已成立防颱小組，隨時應變，以確保電廠運轉，穩定供電。