新疆男旅遊竟「發現石油」？激動大喊發財了 官方傻眼：只是瀝青
新疆阿勒泰一位男子，近日在旅遊時自稱疑似意外發現石油，當場激動大喊「發財了」，還把現場狀況拍下影片，分享在網路上，引發熱議。對此，布爾津縣自然資源局23日表示，男子所謂「石油」的黑色物質其實是瀝青高溫融化所致，粉碎了男子的發財夢。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《香港01》報導，該男子近日前往喀納斯景區遊玩，在路旁看到一攤黑色物質，相當黏稠且在路旁不斷往流淌，讓男子以為自己發現「石油」，立即拍影片分享在網路上，男子更激動高呼「兄弟們發財了」，還拿手指去觸摸黑色物質，強調有拉絲的感覺。
男子影片引發熱議，且男子本人也真心相信自己發現石油，不僅在現場採集樣本，還拿到布爾津縣自然資源局去向官方回報，稱要邀請專家去現場勘察。
不過，布爾津縣自然資源局23日發布聲明表示，經過實際核實，男子發現的黑色物質僅是瀝青高溫融化所致，所謂發現石油與事實不符，布爾津縣自然資源局更呼籲網友「不信謠、不傳謠」。中國網友則紛紛在新聞底下留言回覆說「哈哈哈哈發財夢碎」、「瀝青和石油也算是有點關係」、「所以說，上學讀理工還是很重要」、「就算真是石油，所有權也不屬於你，發了啥財」。