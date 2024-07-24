59歲基努李維片場慘摔膝蓋骨折！親吐受傷過程：像薯片一樣裂開
今年59歲的「殺神」基努李維，2024年初拍攝新電影《Good Fortune》（好運）的時候，被拍到在片場拄著拐杖、腳綁冰袋的慘況。近日，他上脫口秀《The Late Show》證實拍攝時膝蓋骨骨折，形容他的膝蓋慘況：「像薯片一樣裂開」。
記者黃雅琪／綜合報導
基努李維日前上脫口秀《The Late Show》，證實在拍攝新電影《Good Fortune》的時候受傷的消息，他提到當時正和導演阿茲安薩裡、塞斯羅根要拍攝一個場景，天氣非常寒冷，拍攝完成後他卻意外在房間內慢動作跌倒，他形容傷勢：「我的膝蓋骨像薯片一樣裂開了。」
意外摔傷倒地的基努李維，膝蓋立刻腫了起來，卻仍堅持完成所有拍攝工作；導演阿茲安薩裡也稱讚他相當敬業，拄著拐杖在片場繼續演完。主持人史蒂芬荷伯不忍的說：「他是一個天使，但他一直在假裝人類來扮演其他角色。」
美國喜劇電影《Good Fortune》，由阿齊茲安薩裡同時兼任編劇、導演並主演，這是他首部執導的電影長片，找來基努李維、塞斯羅根、柯克帕爾默和吳桑德拉一起演出。基努李維在片中飾演一名叫做「加百列」的天使，他將窮光蛋與富豪傑夫的生活交換，卻因為策略失敗，被貶入凡間生活。