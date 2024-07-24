凱米轉強颱 周春米探視居民安置 屏縣（25）日停止上班、上課
颱風凱米來襲，屏東縣縣長周春米今（24）日前往鹽埔鄉，確認今年2月完工啟用的大仁滯洪池正常運作。隨後，她前往三地門體育館探視安置的居民，提醒鄉親非必要不要出門，隨著時間推移，雨勢將增強。縣府已設立一級應變中心嚴陣以待，後備指揮部及水利署第七河川分署也共同戒備。
記者莊全成／屏東報導
隨著颱風凱米轉為強颱，周春米表示，可能為屏東山區帶來1300毫米、平地800-900毫米的雨量。原鄉部落已展開預防性撤離，周春米下午前往三地門活動中心探視安置的居民，並呼籲族人盡速依親或撤離。
社會處表示，截至下午3點，累計設立收容所共6處，安置人數共123人，分別為三地門鄉35人安置於三地門鄉立體育館、牡丹鄉9人於牡丹村活動中心、霧台鄉6人於百合部落佳暮村避難收容處所、滿州鄉71人於墾丁小丑魚渡假村、佳冬鄉2人安置於佳冬鄉立幼兒園與新博愛安養中心。
稍早，周春米巡視大仁滯洪池是否正常運作時表示，鹽埔鄉大仁滯洪池是針對鹽埔鄉、大仁科技大學長期水患所設的防洪設施。滯洪池將上游的水排入池內，再進行分洪，今天是第一次遇到颱風測試，確保其功能正常運作。
根據中央氣象署預報資料，屏東縣平均風力達7級，最大陣風達10級，未來24小時累積雨量將超過350毫米，已達停班停課標準。屏東縣明（25）日停止上班、上課。