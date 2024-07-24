快訊／悲！凱米颱風還沒登陸！三仙台「鏡頭君」1原因先放颱風假
凱米颱風（Gaemi，南韓命名）挾狂風暴雨來襲，預計今（24）晚在宜蘭~北花蓮間登陸。東海岸第一線、用生命直播的「鏡頭君」全部上線值勤，無奈的是，去年曾展現頑強生命力，最後仍不幸敗給海葵颱風的「三仙台鏡頭君」，這次還能等到凱米颱風登陸，就提前在傍晚時因「電力問題」，提前放颱風假，粉絲惋惜說：「我們懷念它！」不少人遺憾未能再次目睹三仙台鏡頭君對抗強颱凱米的英姿。
記者徐銘穗/綜合報導
「東部海岸國家風景管理處」在YouTube上集結了台東、花蓮、綠島等8支即時影像，可以一次觀看東海岸8個知名觀浪景點，其中三仙台的鏡頭君這次能否力抗凱米，成為網友關注焦點。
見證多個颱風的三仙台即時影像鏡頭，去年九月先戰海葵颱風，雖然最後不幸敗北，但因用生命直播而擄獲一群粉絲芳心，爾後滿血復活再戰小犬颱風，在16級強風下挺住了，奠定其東海岸8鏡頭君之首的地位，不少粉絲颱風天都靠聽三仙台鏡頭君的白噪音，獲得身心靈的平靜。
不過，這次凱米颱風也來勢洶洶，晚間6時32分，氣象署發布颱風強風告警，估計持續至 20 時 30 分；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
而三仙台鏡頭君約莫也在今傍晚時分先下崗，東部海岸國家風景管理處在直播留言區回覆表示，「三仙台鏡頭君目前現場電力因素，先放颱風假去喔」，不少粉絲為此感到十分惋惜，也期待三仙台鏡頭君仍盡快滿血復活。目前東部海岸國家風景管理處YouTube直播暫時中斷。