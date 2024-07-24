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39歲艾薇兒穿「寬鬆T恤」現身腫一圈！粉絲見真面目驚：變大媽了

▲艾薇兒近來穿著寬鬆T恤出席首映會，結果整個人看起來腫一圈，網友全都嚇傻了。（圖／艾薇兒IG）
▲艾薇兒近來穿著寬鬆T恤出席首映會，結果整個人看起來腫一圈，網友全都嚇傻了。（圖／艾薇兒IG）

記者朱祖儀／綜合報導

39歲搖滾小天后艾薇兒（Avril Lavigne）出道多年有許多膾炙人口的名曲，第一張專輯《展翅高飛》也是21世紀加拿大歌手中最暢銷的專輯，當年紅遍全球，是許多人的青春回憶。不料她近日出席電影《死侍與金鋼狼》首映會，穿著一件灰色寬鬆T恤，整個人沒有腰身，看起來腫了一圈，煙燻妝也讓她看起來有點疲態，粉絲紛紛嚇傻，直呼「這個造型是發生什麼事」、「怎麼變成大媽了？」

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艾薇兒因為演唱《死侍與金鋼狼》的插曲，23日受邀出席位在紐約的全球電影首映會，只見她留著一頭粉金色長捲髮，身穿灰色寬鬆T恤，下半身搭配鏤空黑色皮褲現身。不過似乎因為她的T恤沒有腰身，讓她的體態變得有點豐腴，似乎腫了一圈。不僅如此，煙燻妝也讓她看起來有些疲態，眼睛變小很多，似乎沒什麼精神。

▲艾薇兒近照曝光，造型讓網友嚇傻。（圖／艾薇兒IG）
▲艾薇兒穿著灰色T恤搭配煙燻妝，不少人覺得她氣色看起來很差。（圖／艾薇兒IG）
艾薇兒這次的造型曝光後，網友紛紛表示「艾薇兒是不是睡眠不足，看起來好累」、「她21歲時看起來很漂亮，今天她看起來就像我的代課老師」、「現在年紀真的不適合煙燻妝」、「換一個造型師吧」、「好像變老很多」、「這件衣服看起來好顯胖」，但仍有不少粉絲稱讚，「你不管幾歲都美」、「你永遠是我的女王」。

事實上，艾薇兒日前頂著招牌煙燻妝，穿著黑色透膚蕾絲禮服的照片，當時也因為她的臉看起來有些浮腫，整體看起來沒有氣色，同樣遭到網友批評，認為妝造看起來太憔悴，氣場不如以前，希望她可以改變造型。

▲艾薇兒近照曝光，造型讓網友嚇傻。（圖／艾薇兒IG）
▲艾薇兒先前頂著煙燻妝搭配黑色蕾絲禮服，同樣遭到批評。（圖／艾薇兒IG）
▲艾薇兒近照曝光，造型讓網友嚇傻。（圖／艾薇兒IG）
▲艾薇兒剛出道時是不少人心中的小天后，但現在有不少人認為可以改變造型。（圖／艾薇兒IG）

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