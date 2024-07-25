快訊／凱米颱風00:00登陸「宜蘭南澳」！直衝中央山脈估上午出海
凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）歷經幾個小時在台灣東半部近海打轉的過程後，今（25）日凌晨0時00分在「宜蘭南澳」登陸，中央氣象署技正謝佩芸提醒，颱風中心周圍的風雨最為劇烈，靠近登陸地點的民眾務必特別留意；而凱米颱風將持續朝西北前進，預估中心在台灣停留5至6小時，過山之後進行結構重整，清晨至上午出海，移動到台灣海峽。
記者張志浩／綜合報導
氣象署表示，強烈颱風凱米今日凌晨0時15分，中心位置在宜蘭的南方約40公里，以每小時12公里速度，向西轉西北進行，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風。7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑90公里。
針對凱米颱風過去詳細路徑，謝佩芸說明，昨（24）日下午3點開始，颱風中心開始出現往南偏折，一度相當接近花蓮海岸線，僅有30公里，但晚間8點，凱米颱風又開始往北偏折，多花幾個小時「逆時針繞了一圈」才回到原本靠近台灣的位置，最後才正式登陸台灣，可能在今天清晨至上午中心出海。
謝佩芸提醒，凱米颱風的環流扎實，今天還是「風雨最明顯」的時段，預估今天凌晨2時至明日凌晨2時，在「苗栗以南地區、彰化以南平地、宜花山區」都會累積500毫米以上的雨量，預估數字來到「超大豪雨」等級；「新竹山區、苗栗以南平地、花東山區」則會累積350毫米以上，「大豪雨」等級；其餘地區也都有局部豪雨和大雨的出現。
颱風進入颱風海峽後，宜蘭、花蓮風雨漸漸趨緩，但西半部受到凱米引進的「西南風或西南氣流」影響，風雨還是很大，週六（7/26）凱米颱風雖然就會進入中國，不過中南部還是會有豪雨出現，甚至可能一路下雨到週末，北台灣的降雨屆時則會漸漸趨緩。