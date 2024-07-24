顏寬恒豪宅、詐助理費案宣判遇停班 延至後天恐和高虹安「撞日」
凱米颱風來襲，多數縣市連續2天停班課，原本因涉嫌詐領助理費案、應在今天一審宣判的新竹市長高虹安，和因沙鹿豪宅捲入3案、應於明天一審宣判的國民黨立委顏寬恒，通通順延，若台北市今晚宣佈明天停班課，兩案都是最快後天上午宣判。其中顏寬恒是上午10點、高虹安則是11點，若兩人都被判有罪，高虹安的市長職務將停職，顏寬恒則是可以繼續當立委。
記者顏幸如／台中報導
國民黨立委顏寬恒夫妻因沙鹿莊園豪宅捲入侵占國有地、房產假買賣、詐領助理費等案，去年4月遭台中地檢署依《貪污》、《偽造文書》、《竊佔》等3項罪名起訴，台中地院經過一年審理，今年4月辯論終結，他於結辯庭表示該案有政治力介入、是「天大的冤枉」，一審定於25日上午10時宣判。
但受到颱風影響，台中市今（24）日傍晚5點宣佈明天停班課，依先前台中地院的說法，顏寬恒案將順延至26日上午10時，在同一法庭宣判。
顏寬恒和高虹安，同因立委任內捲入詐領助理費案，涉及《貪污治罪條例》，也因颱風關係，極可能在同一個上午宣判。特別的是，若兩人一審皆被判有罪，命運仍大不同，依據《地方制度法》規定，縣市首長若涉《貪污治罪條例》等，起訴經一審判處有期徒刑以上即停職，由副縣市長代理。高虹安若一審有罪，勢必馬上面臨停職等問題；顏寬恒因不受《地方制度法》規範，必須等褫奪公權定讞才會停職。