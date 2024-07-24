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中職明星賽「神獸」王建民、陳金鋒對決加持！收視率成長1倍以上

▲富邦悍將總教練「台灣巨砲」陳金鋒，在明星賽上場打擊，結果被王建民投出觸身球，中職明星賽吸引超高收視率。（圖／林柏年攝）
▲富邦悍將總教練「台灣巨砲」陳金鋒，在明星賽上場打擊，結果被王建民投出觸身球，中職明星賽吸引超高收視率。（圖／林柏年攝）

記者吳政紘/綜合報導

中職全明星賽在上週獲得球迷稱讚是「史上最頂」，特別是第二場「神獸」出現，中華隊「台灣英雄」王建民、林岳平接連登板，洪一中、陳金鋒和彭政閔當打者重現中華OB代表隊狀況，「大餅」林岳平和「無敵鐵金剛」葉君璋再現2006年杜哈亞運經典搭檔，對戰打者「火哥」張建銘，種種彩蛋讓球迷回憶湧現，堪稱最「頂」明星賽。根據中職聯盟統計今年明星賽收視率概況，和去年相比，在有線無線轉播方面，去年明星賽平均收視率約0.35，今年大幅成長到1.00（緯來+華視），較去年成長185.7%。線上網路平台方面，今年約130萬人次觀看，比去年75萬人次成長73.3%；MOD今年轉播團隊為愛爾達，平均收視率約0.87，比去年0.61成長42.6%。

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中職明星賽堪稱是史上最經典，中職明星賽第二場，9局上最後11分鐘，球迷也瘋狂，先是呼喊王建民的名字，加上2008年北京奧運主帥「台灣千勝教頭」洪一中率先登場打擊。

隨後台灣第一位登上大聯盟的「台灣之光」陳金鋒也進入打擊區，但被觸身球砸中，雙方板凳清空，跑到場中合影。球迷接著喊著「中職棒球先生」彭政閔的名字，他擊出左外野安打。

之後球迷又喊出葉君璋、張建銘，林岳平等，他們依序登場，彷彿中華隊OB傳奇球星隊，王建民賽後表示，他是看到洪總已經在熱身，當時總教練曾豪駒就跟他說，洪總上，他就要上，因此王建民才開始熱身，促成這齣傳奇對決。

洪總也很有默契，看到王建民在練投，也以娛樂球迷心態上場，自此開始「球星大亂鬥」，陳金鋒、彭政閔、葉君璋、林岳平、張建銘，每一位都是中華隊球星。

根據中職聯盟統計今年明星賽收視率概況，和去年相比，在有線無線轉播方面，去年明星賽平均收視率約0.35，今年大幅成長到1.00（緯來+華視），較去年成長185.7%。

網路平台方面，今年約130萬人次觀看，比去年75萬人次成長73.3%；MOD今年轉播團隊為愛爾達，平均收視率約0.87，比去年0.61成長42.6%

▲中職明星賽，洪一中對決王建民，王建民還上前跟他擁抱致意。（圖／林柏年攝）
▲中職明星賽，洪一中對決王建民，王建民還上前跟他擁抱致意。（圖／林柏年攝）
▲63歲洪一中對決王建民，傳奇對決史上最經典，洪總敲出安打，讓全場沸騰。（圖／林柏年攝）
▲63歲洪一中對決王建民，傳奇對決史上最經典，洪總敲出安打，讓全場沸騰。（圖／林柏年攝）
▲退役球星彭政閔，在中職明星賽被球迷拱上打擊區，對決王建民只想著「不要打到我」。（圖／林柏年攝）
▲退役球星彭政閔，在中職明星賽被球迷拱上打擊區，對決王建民只想著「不要打到我」。（圖／林柏年攝）
《2024明星賽收視率概況參考》

有線無線轉播
2023明星賽平均收視率約0.35
2024明星賽平均收視率約1.00（緯來+華視）

較去年成長185.7%

線上網路平台：
2023明星賽觀看人次：約75萬人次
2024明星賽觀看人次：約130萬人次

較去年成長73.3%

MOD愛爾達：
2023明星賽平均收視率約0.61
2024明星賽平均收視率約0.87

較去年成長42.6%

資料來源：中職提供

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