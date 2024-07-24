中職明星賽「神獸」王建民、陳金鋒對決加持！收視率成長1倍以上

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中職明星賽堪稱是史上最經典，中職明星賽第二場，9局上最後11分鐘，球迷也瘋狂，先是呼喊王建民的名字，加上2008年北京奧運主帥「台灣千勝教頭」洪一中率先登場打擊。
隨後台灣第一位登上大聯盟的「台灣之光」陳金鋒也進入打擊區，但被觸身球砸中，雙方板凳清空，跑到場中合影。球迷接著喊著「中職棒球先生」彭政閔的名字，他擊出左外野安打。
之後球迷又喊出葉君璋、張建銘，林岳平等，他們依序登場，彷彿中華隊OB傳奇球星隊，王建民賽後表示，他是看到洪總已經在熱身，當時總教練曾豪駒就跟他說，洪總上，他就要上，因此王建民才開始熱身，促成這齣傳奇對決。
洪總也很有默契，看到王建民在練投，也以娛樂球迷心態上場，自此開始「球星大亂鬥」，陳金鋒、彭政閔、葉君璋、林岳平、張建銘，每一位都是中華隊球星。
根據中職聯盟統計今年明星賽收視率概況，和去年相比，在有線無線轉播方面，去年明星賽平均收視率約0.35，今年大幅成長到1.00（緯來+華視），較去年成長185.7%。
網路平台方面，今年約130萬人次觀看，比去年75萬人次成長73.3%；MOD今年轉播團隊為愛爾達，平均收視率約0.87，比去年0.61成長42.6%
《2024明星賽收視率概況參考》
有線無線轉播：
2023明星賽平均收視率約0.35
2024明星賽平均收視率約1.00（緯來+華視）
較去年成長185.7%
線上網路平台：
2023明星賽觀看人次：約75萬人次
2024明星賽觀看人次：約130萬人次
較去年成長73.3%
MOD愛爾達：
2023明星賽平均收視率約0.61
2024明星賽平均收視率約0.87
較去年成長42.6%
資料來源：中職提供