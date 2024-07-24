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「暗黑IU」自揭和老公拍片原因！導演曝男、女優價碼：看難易度

▲艾悠有「暗黑IU」封號，透露當初和老公拍片原因，導演強尼也曝光業界價碼。（圖／大象傳媒提供）
▲艾悠有「暗黑IU」封號，透露當初和老公拍片原因，導演強尼也曝光業界價碼。（圖／大象傳媒提供）

記者李欣容／台北報導

「暖場天王」蜆仔推出全新直播節目《蜆仔懂次懂次》，重口味開箱成人產業AV女優拍片現場，合體暗黑界IU艾悠，兩人大尺度百無禁忌，拍片經歷至今1年多的艾悠自爆性感帶在胸部，還曾跟某對象一天７次，台灣AV帝王強尼也分享男優、女優的片酬。

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艾悠的老公原本也是男優，但現在已經沒有在拍片，艾悠透露，當初會跟老公一起拍片的原因，「是因為工作關係接觸到這個產業，因為找不到素材，所以跟老公開始拍片。」她也提到之前自己被攝影師性騷事件，特別提醒進到這個產業要好好保護自己。

▲直擊台灣AV拍片現場，蜆仔（左起）、大象傳媒創辦人強尼、女優艾悠、男優曾強。（圖／大象傳媒提供）
▲直擊台灣AV拍片現場，蜆仔（左起）、大象傳媒創辦人強尼、女優艾悠、男優曾強。（圖／大象傳媒提供）
蜆仔直球發問台灣AV帝王強尼，當初為何會投入成人產業，強尼透露當初因為去日本拍了大尺度MV， 開啟了做成人產業開公司的想法。強尼說，「公司成立4年，我們一直維持這個行業的正向性，性這東⻄本來就有需求，日本美國都把成人產業做得有聲有色，我們也努力朝這個方向前進。」

蜆仔詢問男優、女優如何面試？強尼透露，「一開始是透過經紀公司找人，後來有人會自投履歷。」至於男、女優的片酬？強尼大方透露，「男優一部大概是幾千到1萬，是辛苦的體力活，女優大概3到20萬不等，要視工作的難易度。」

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