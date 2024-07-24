蔡阿嘎驚人資產遭起底！大玩地產大富翁 粉絲傻：還能被坑8位數
百萬網紅蔡阿嘎日前大動作切割元老級員工蘿拉，並爆料她利用AB合約詐騙公司，不法獲利高達8位數，而蔡阿嘎近期也在自己的YouTube頻道發布將蘿拉辦公室清空的影片，還前往過去提供給蘿拉當員工宿舍的舊家，檢查是否有物品遺失或損壞。沒想到在該影片曝光後，有粉絲好奇蔡阿嘎在台北的房產粗估有3套房和1間工作室，居然還能讓蘿拉詐騙8位數鉅款，讓粉絲驚呼：「這賺錢能力真的太猛了，直接在台北市玩地產大富翁？」
記者施以慧／綜合報導
蔡阿嘎先前曾在影片中，曝光蘿拉的辦公室各處都藏有過去消失的合約與報價單，讓蔡阿嘎怒轟：「有在尊重？」並表示蘿拉使用過的所有高價家具和辦公用品，不轉手也不開放義賣，要全數請清潔隊協助回收；而在前往舊家時，也發現自己最愛的音響已經被蘿拉搬走，布製的椅子更被貓咪抓壞，蔡阿嘎也坦然認賠：「成本我們自己吸收。」並喊話蘿拉：「不要再有聯絡，我們就是法庭見。」
對此，有粉絲在Threads上提出疑問，指出蔡阿嘎在台北有多套房產，居然還能被坑8位數鉅款，指出蔡阿嘎吸金的能力實在太厲害，「原來他最早之間住的那間房沒有賣掉！所以他現在持有的房產有3間，第1間租給前員工、第2間租給蔡宗翰、第3間現在自住，而且都在台北市，另外還有1個工作室，不知道租的還是買的。這還是在被前員工坑了8位數之後，這賺錢能力真的太猛了，直接在台北市玩地產大富翁！」
貼文一出吸引萬人按讚，而原PO還在貼文底下留下最新留言，指出敬佩蔡阿嘎的真實原因：「讓我最佩服的是，他養的員工多、福利好，二伯的Hahababy創業初期應該也拿了百來萬出來燒，這兩年又創立了社福團體，買了台浩克，自己的嘉義老家跟二伯的北港透天娘家，也都有出資。」讓其他網友相當認同，表示不奢華的生活，一步一腳印走，省下來的錢造福身邊的人非常優秀，「這樣的態度值得被永遠追隨。」