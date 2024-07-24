臺灣時尚週幕後3智囊 打造國際級時尚盛會8/2璀璨登場

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臺灣時尚創意產業聯盟Taiwan Fashion Creative Industry Union (TFCIU)是國際級綜合性時尚創意產業平台，作為推動臺灣時尚產業發展的重要力量，聯盟始終致力於促進產業鏈上下游的緊密合作與資源優化整合，匯聚了行業內最頂尖的創意人才、品牌資源和產業力量。
聯盟不僅致力於促進本土設計師的成長與突破，更通過搭建國際化交流平台，將臺灣時尚文化的精髓傳播至世界各地。通過資源整合、跨界合作、市場開拓等一系列戰略舉措，聯盟不斷推動臺灣時尚產業向高端化、品牌化、國際化方向發展。
以推動台灣時尚週活動為例，就是藉由聯盟3名傑出智囊領軍行銷，將台灣時尚週打造成國際級時尚盛會。這3名幕後推手是：主席吳建宗以其卓越的領導力，為聯盟制定了清晰的發展藍圖，引領臺灣時尚產業邁向國際化新高度。執行總監李卓燊則，以其深厚的行業洞察力和敏銳的市場觸覺，成功策劃並舉辦多場具有國際影響力的時尚活動，為臺灣設計師提供了寶貴的展示機會。理事王雅美是業內資深專家，以其豐富的經驗和獨到的見解，為聯盟的發展注入新的活力與靈感。
聯盟深知，在全球化的今天，只有不斷融入國際潮流並堅持創新發展，才能贏得更廣闊的發展空間與機遇，因此，聯盟將臺灣時尚週作為展示臺灣設計力量的重要窗口，不斷深化與國際時尚界的合作與交流，把「臺灣設計」打造成為一張亮麗的國際時尚名片，讓全世界都感受到臺灣時尚的力量與魅力。
隨著臺灣時尚週在紐約時代廣場的璀璨亮相，臺灣時尚創意產業聯盟正以其堅定的信念與不懈的努力，引領著臺灣時尚產業邁向更加輝煌的明天。可預期的，在不久的將來，臺灣時尚將以獨特魅力及創新精神，在全球時尚版圖上佔據更加重要的位置，讓全世界看到臺灣的設計力量與時尚魅力。