強颱凱米狂風豪雨！高鐵宣布25日下午3點前「全線停駛」暫停營運

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1.南港站（南下）及左營站（北上），自15時起每小時各發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為每整點、20分及40分。
2.台中站於15：00及15：40將各發出一班南下及北上每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。
為確保旅客行程順暢，明日末班列車預定發車時間：
自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站
自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站
台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。
至於詳細退票及退費規定，為自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日(含)起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。台灣高鐵因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。
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