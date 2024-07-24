颱風假不是假！WFH沒得放　給薪懶人包「秒看公司合理嗎」 

強颱凱米狂風豪雨！高鐵宣布25日下午3點前「全線停駛」暫停營運

▲強烈颱風凱米持續影響全台，台灣高鐵公司經整體評估營運安全後，公告25日15時前「全線暫停營運」。（圖／NOWnews資料照）
▲強烈颱風凱米持續影響全台，台灣高鐵公司經整體評估營運安全後，公告25日15時前「全線暫停營運」。（圖／NOWnews資料照）

記者林莞茜／綜合報導

強烈颱風凱米持續影響全台，台灣高鐵公司經整體評估營運安全，今（24）日營運結束後，將待颱風風雨逐漸趨緩，立即展開軌道巡檢、安全檢查等各項作業，宣布明日15時前「全線將暫停營運」；15時起，由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外）。

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台鐵公司指出，明日15時起每小時雙向發出3班自由座列車：

1.南港站（南下）及左營站（北上），自15時起每小時各發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為每整點、20分及40分。

2.台中站於15：00及15：40將各發出一班南下及北上每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。

為確保旅客行程順暢，明日末班列車預定發車時間：

自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站

自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站

台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。

至於詳細退票及退費規定，為自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日(含)起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。台灣高鐵因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。

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