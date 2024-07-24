凱米颱風來了沒外送！李雅英包緊緊現身超市 邊荷律崩潰喊：不行
凱米颱風今（24）日撲台，強烈風雨有感，全台縣市都宣布放颱風假，連中華職棒賽事都受到影響延期，不少民眾都急著要去超市採買囤糧，連韓國啦啦隊女神李雅英也不例外，無奈表示颱風天叫不到外送，只好全身包緊緊出門採買，愛吃的邊荷律更是忍不住崩潰喊：「不行！」
記者吳昕蓓／綜合報導
李雅英今日在IG限時動態曬出一張自拍照，只見她戴著紅色鴨舌帽、黑色口罩，整張臉包緊緊，她一身休閒，只簡單穿了一件T恤加上罩衫，看起來和路人無異，李雅英一旁還有擺放食品的貨架，她也無奈表示，因為叫不到外送，只好出門來採買，「超市裡來弄一些應急食品！」不僅如此，心繫粉絲的她也不忘喊話：「大家小心颱風。」
不僅是李雅英受到影響，中信啦啦隊成員邊荷律也是來台後第一次碰上颱風，原本昨（23）日深夜她還想叫外送來果腹，卻發現已經叫不到了，讓她崩潰直呼：「不行⋯⋯」，貼心的經紀公司也立刻送上乾糧，包括泡麵、麵包、餅乾等等，讓她忍不住直呼：「這麼晚的時間，太感動了，公司的人真的很照顧我。」
邊荷律感謝公司和粉絲給她滿滿的愛，「我真的好像是有福氣的人，在台灣的每一天都很幸福」，正在進行拍攝的安芝儇也曝光現場狀況，可以透過微弱的光線看到傾盆大雨，南珉貞也拍下車外風雨交加的畫面，提醒粉絲們：「大家小心點！希望沒有大損失。」