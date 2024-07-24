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紀卜心再挨轟！YTR被誤導「十盛用北海道鮮奶」　昔日片段遭起底

▲由紀卜心（左）、小吳（右）開設的「十盛奶茶專賣店」又被炎上，有網友翻出其他YouTuber測評的影片，指出就連這些人也被誤導十盛使用鮮奶。（圖／IG eatzzz7、beauty___wu）
▲由紀卜心（左）、小吳（右）開設的「十盛奶茶專賣店」又被炎上，有網友翻出其他YouTuber測評的影片，指出就連這些人也被誤導十盛使用鮮奶。（圖／IG eatzzz7、beauty___wu）

記者施以慧／綜合報導

由網紅紀卜心、小吳聯合創立的「十盛熟成奶茶專賣店」近期頻爆爭議，從消基會檢驗出該店「奶類標示不清」開始，兩人就不斷遭到炎上，從事件爆發至今，紀卜心和小吳發出2次聲明回應，承認店家所使用的「熟成生乳」，是使用台灣統一鮮乳，加上北海道生乳粉和奶精調製而成，讓大批網友怒轟：「知法玩法！」如今又有網友點出有不少YouTuber也被誤導，誤以為十盛的熟成奶茶就是鮮奶茶。

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▲YouTuber購買十盛做測評影片，全都被官網的公告誤導，以為熟成奶茶是以鮮奶調製而成的。（圖／翻攝自Dcard）
▲YouTuber購買十盛做測評影片，全都被官網的公告誤導，以為熟成奶茶是以鮮奶調製而成的。（圖／翻攝自Dcard）
YouTuber也被誤導　以為熟成奶茶是鮮奶

網友在Dcard上指出，YouTuber低能林曾在上個月測評十盛，卻被廣告中「以北海道十勝乳源為基底」誤導，還跑去搜查十勝鮮乳的價格，1公升就要價近200元，讓他驚呼：「他們用這麼貴的牛奶！」就連網紅阿寬、卡特也同樣誤會，卡特甚至還在自己頻道上的影片中指出：「因為他主打是北海道的十勝鮮乳。」但後續在品嚐過後，表示生乳感不是很重；阿寬則是在測評時表示：「他們最招牌的是鮮奶茶系列。」沒想到喝一口後就直接喝出奶精味：「味道很像我們去吃咖啡凍，然後上面有淋那個奶精。」

▲紀卜心的手搖飲品牌「十盛」爆發爭議，有網友酸她「難怪一堆錢出國玩」，本人親上火線回應了。（圖／紀卜心IG）
▲紀卜心因十盛爭議屢遭炎上，被網友點出是因為用字不夠精確，並指出餐飲業應該以讓消費者信任為基礎。（圖／IG eatzzz777）
十盛遭炎上關鍵曝光　紀卜心用字不精確

對此，網友也點出紀卜心和小吳屢屢遭到炎上的關鍵：「十盛在宣傳上的用字不夠精確，導致消費者產生認知落差。」並表示希望小吳和紀卜心能誠心接受消費者的意見，因為餐飲業要能長久，還是得靠與消費者之間的信任來維持：「撇除一些來湊熱鬧的路人，這次會有那麼多人憤怒與失望，主要是因為粉絲和消費者基於信任進行消費，卻得到了這樣的結果。」貼文一出，引發熱議，粉絲也紛紛直言：「有人就是對奶精過敏、討厭奶精才喝鮮奶，萬一過敏太嚴重導致身體出問題，那請問他們店是打算怎麼辦？硬搞灰色地帶，感覺就是用引導的方式讓大家自動覺得是鮮奶」、「不清楚的廣告讓YT業配內容錯誤，誤導消費者」、「連卡特都被騙了，怎麼期待消費者搞清楚？」

▲紀卜心悄悄更新菜單，將誤導大眾的牛乳字樣改為配方，並在底下註明奶茶中含有奶精。（圖／十盛官網）
▲紀卜心悄悄更新菜單，將誤導大眾的牛乳字樣改為配方，並在底下註明奶茶中含有奶精。（圖／十盛官網）
十盛官網公告滅火　紀卜心偷偷改菜單

此前，紀卜心已經在官網貼出公告，「使用熟成生乳搭配台灣統一鮮乳，熟成生乳配方中使用日本進口的北海道生乳粉，且搭配奶精提升風味。」對於網友質疑的「乳源」究竟是什麼？紀卜心也回答：「北海道乳源是用在我們耗時一年多研發調製的熟成生乳奶底中，能讓奶茶的香氣與濃度更凸顯出來。」最後還在菜單上悄悄更新備註，更新菜單上顯示「熟成生乳中含有奶精成分」，並將「北海道牛乳」改為「北海道配方」。

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