郭雪芙5件事！19歲因麥當勞廣告一炮而紅　緋聞對象全是男神

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郭雪芙2008年拍攝麥當勞的廣告一炮而紅，當年才19歲的她，以可愛的吃相及清新可愛的形象，成功吸引了大眾的目光，成為廣告界新寵兒。最後她與李毓芬、宋米秦組成女子團體Dream Girls，以歌手的身分出道。
螢光幕前總以短髮示人 其實超想留長髮
一直以來都以一頭俐落短髮示人的郭雪芙，其實超想留長頭髮！她曾在專訪中提到，一直都很想要嘗試留長髮，不過經紀人說長髮不適合她。因此她笑說以後不從事演藝工作的話，要把頭髮留到跟美少女戰士一樣到地板，但現在只能從演戲中戴著假髮過過癮了。
9歲喪母父親再婚 身兼母職顧妹妹童年超艱辛
郭雪芙童年父母離異，爸爸長年在大陸工作，並於當地再婚，媽媽罹乳癌後便獨自住在宮廟，聽信偏方治療，在她9歲時過世，她和妹妹當時長期寄宿在阿姨和舅舅的家中，也因此來不及見到媽媽最後一面，與妹妹相為命。上個月她出席新書活動時提到，「我以前對她（妹妹）很兇，因為身為姊姊要照顧妹妹，我一直沒想要當媽媽的角色，9歲之後才意識到要照顧妹妹。」
和SJ希澈出演《我們結婚了世界版》 上演假想婚姻生活
2014年郭雪芙參加韓國實境節目《我們結婚了世界版》，與Super Junior成員希澈搭擋演出假想婚姻生活，郭雪芙還特地學韓語，抽空就飛韓國錄影，兩人在節目中的互動非常真實，彷彿真正的夫妻。而節目結束後兩人也保持聯絡，日前 Super junior來台開演唱會，郭雪芙更約了希澈一起逛夜市。
號稱演藝圈發電機 與孫其君緋聞宛如八點檔
郭雪芙堪稱演藝圈發電機，不管是緋聞還是情史都相當豐富，包含王子、柯震東、炎亞綸、唐禹哲、陳柏霖、威廉、唐振剛等人，各個都是男神級人物。其中郭雪芙和孫其君的一段烏龍情最受人矚目，當時不僅傳出三角戀，郭雪芙莫名被貼小三標籤，兩人還差一點步入禮堂，甚至傳出男生想追回婚戒遭女生拒絕、之間有財務糾葛等傳聞，但女方從頭到尾都否認，情節宛如八點檔。