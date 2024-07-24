颱風假不是假！WFH沒得放　給薪懶人包「秒看公司合理嗎」 

凱米颱風強勢襲台！25日全台停班停課　北區醫院門急診異動一次看

▲25日全台放颱風假，北區醫院門急診異動。圖為淡水馬偕醫院。（圖／翻攝google）
▲25日全台放颱風假，北區醫院門急診異動。圖為淡水馬偕醫院。（圖／翻攝google）

記者林莞茜／綜合報導

凱米颱風強勢撲台，各地傳出災情，為避免民眾外出上班上課影響生命安全，全台22縣市稍早已公告25日停止上班停上課，北區大醫院更新開診、停診狀況，《NOWnews今日新聞》整理相關住院及急診服務，讓讀者一次參考。

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台北榮總：7/25門診停診，停止慢箋領藥，健檢及各項檢查（驗）均暫停。住院及急診服務照常運作。

臺大醫院（包括總院、兒童醫院）：7/25急診及住院服務照常、健檢暫停、各項門診之檢查，除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務。颱風停班時各科部採部分開診，如已預約之病友無法到院，可於1個月內到院現場掛號看診。
門診開診情形：

▲臺大醫院（包括總院、兒童醫院）7月25日（週四）天然災害停班門診開診情形。（圖／臺大醫院）
▲臺大醫院（包括總院、兒童醫院）7月25日（週四）天然災害停班門診開診情形。（圖／臺大醫院）
▲臺大醫院（包括總院、兒童醫院）7月25日（週四）天然災害停班門診開診情形。（圖／臺大醫院）
▲臺大醫院（包括總院、兒童醫院）7月25日（週四）天然災害停班門診開診情形。（圖／臺大醫院）


台北長庚醫院：7/25除颱風特別門診外，其他門診服務均暫停，急診及住院服務仍照常。

林口長庚醫院：7/25除颱風特別門診外，其他門診服務均暫停。急診及住院服務仍照常。

基隆長庚醫院：7/25門診全面停診，急診照常。

桃園長庚醫院：7/25門診全面停診，另住院、手術、急診及血液透析則正常服務。

三軍總醫院：7/25內湖院區特開颱風特別門診，內、外科上、下午各一診。急診、住院正常服務，汀州院區全面停診。

北醫附醫：7/25門診、檢查、健檢暫停服務；開設颱風特別開藥門診；急診、住院照常服務。

臺安醫院：7/25休診1日，當日停止所有門診、手術、健診及檢查，除住院、急診及血液透析外。

台北市立聯合醫院：7/25門診全天停診、活動順延，原排定各項手術、檢查，請於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期，並加強急診作業。

新光醫院：7/25門診停診。急診及住院照常服務

振興醫院：7/25門診開立內、外科上、下午各一診，急診照常服務。

衛生福利部臺北醫院：7/25上午門診開診，內科2診、外科1診、精神科1診，下午內科1診。上午門診內科黃建元醫師、內科廖英理醫師、外科范昌漢醫師、精神科趙偉婷醫師；下午門診內科吳鴻明醫師。急診、洗腎中心、待產接生維持24小時服務。

輔大醫院：7/25上午開設颱風特別門診。內科簡明弘醫師、外科游皓鈞醫師。

▲輔大醫院25日上午開設颱風特別門診。（圖／輔大醫院）
▲輔大醫院25日上午開設颱風特別門診。（圖／輔大醫院）
亞東醫院：7/25上下午改為颱風診，夜間門診暫停；急診及住院24小時照常運作。

馬偕(台北丶淡水丶兒醫)：7/25開部分颱風門診，夜診暫停丶住院丶急診正常。

新北市土城醫院：7/25開設天災特別門診，另入住院、手術、急診則正常服務。

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