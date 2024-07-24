凱米颱風強勢襲台！25日全台停班停課　北區醫院門急診異動一次看

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臺大醫院（包括總院、兒童醫院）：7/25急診及住院服務照常、健檢暫停、各項門診之檢查，除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務。颱風停班時各科部採部分開診，如已預約之病友無法到院，可於1個月內到院現場掛號看診。
門診開診情形：
台北長庚醫院：7/25除颱風特別門診外，其他門診服務均暫停，急診及住院服務仍照常。
林口長庚醫院：7/25除颱風特別門診外，其他門診服務均暫停。急診及住院服務仍照常。
基隆長庚醫院：7/25門診全面停診，急診照常。
桃園長庚醫院：7/25門診全面停診，另住院、手術、急診及血液透析則正常服務。
三軍總醫院：7/25內湖院區特開颱風特別門診，內、外科上、下午各一診。急診、住院正常服務，汀州院區全面停診。
北醫附醫：7/25門診、檢查、健檢暫停服務；開設颱風特別開藥門診；急診、住院照常服務。
臺安醫院：7/25休診1日，當日停止所有門診、手術、健診及檢查，除住院、急診及血液透析外。
台北市立聯合醫院：7/25門診全天停診、活動順延，原排定各項手術、檢查，請於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期，並加強急診作業。
新光醫院：7/25門診停診。急診及住院照常服務
振興醫院：7/25門診開立內、外科上、下午各一診，急診照常服務。
衛生福利部臺北醫院：7/25上午門診開診，內科2診、外科1診、精神科1診，下午內科1診。上午門診內科黃建元醫師、內科廖英理醫師、外科范昌漢醫師、精神科趙偉婷醫師；下午門診內科吳鴻明醫師。急診、洗腎中心、待產接生維持24小時服務。
輔大醫院：7/25上午開設颱風特別門診。內科簡明弘醫師、外科游皓鈞醫師。
亞東醫院：7/25上下午改為颱風診，夜間門診暫停；急診及住院24小時照常運作。
馬偕(台北丶淡水丶兒醫)：7/25開部分颱風門診，夜診暫停丶住院丶急診正常。
新北市土城醫院：7/25開設天災特別門診，另入住院、手術、急診則正常服務。
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