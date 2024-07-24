炎亞綸性侵官司判緩刑！發文曝心聲：年紀是原罪 粉絲瘋猜暗指他
藝人炎亞綸先前曾捲入性侵風波，被前男友網紅耀樂控訴他用手機拍下兩人的性愛過程後外流，讓外界相當震驚，後續兩人鬧上法庭，法院判定炎亞綸因後期與耀樂達成調解而給予緩刑。不料今（24）日晚間炎亞綸突然在社群平台上有感而發，直言：「我發現我的原罪就是我的年紀比較長。」發文時間點可疑，讓人產生聯想。
記者施以慧／綜合報導
炎亞綸在Threads上發文，透露某任戀愛對象的誇張行徑，「得知他流離失所，甚至睡在朋友打工的全家倉庫，因此產生同情心，幫對方找尋住所，並支付房租；後彼此產生情愫在一起，過不久後時常聽到：『他好像一直都有用身體交換好處和金錢的習慣。』」後續炎亞綸甚至拜託友人，希望對方空出房間出租給他的戀愛對象，沒想到這名對象竟將3坪的房間搞得臭氣熏天、非常髒亂。
恐怖程度讓炎亞綸都唯恐避之不及：「都是吃過的餐盒，喝過的飲料杯數十個，幾袋的垃圾袋，我都懷疑睡覺怎麼睡的那種，當下對朋友很抱歉，又很氣憤我的付出被這樣糟蹋，如果你們是我，你們如何面對？」並在文末補充自己是公眾人物，要將這點考量進去。
炎亞綸最後補充：「我一直憋著不講，是因為這很傷害當事人，但我發現我的原罪就是我的年紀比較長，而且有『世俗所說的社會地位』。」並礙於自己公眾人物的身分，因此一直處於「啞巴吃黃蓮」的狀態，最後炎亞綸更強調：「我一點都不想再憋了，憋了6年了。」讓人懷疑是否暗指耀樂，「是不是前陣子那位先生？」他則低調回應：「大家自己去想吧。」似乎不願指名道姓。
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