《社內相親》薛仁雅來台！超親民舉動粉絲嗨翻 高雄3天行程曝光
在話題韓劇《社內相親》女配角打開知名度的薛仁雅今（24）日不畏凱米颱風侵台，依舊搭乘飛機來到台灣，出席精品品牌邀請開幕記者會，下午平安抵達小港機場，不僅微笑對粉絲致意，還大方接受粉絲的禮物，而她也將在高雄展開活動，讓其他粉絲相當期待有機會可以目睹女神的芳容。
記者施以慧／綜合報導
薛仁雅今天搭乘大韓航空KE 5699班機，於下午2點多平安抵達高雄小港，只見薛仁雅依舊以大眾熟悉的俏麗短髮造型現身，以黑色羅紋針織衫，搭配高腰丹寧工裝褲，整個人休閒感拉滿，不少粉絲無畏風雨，在得知女神航班後，跑到機場應援，並送上餅乾、零食和台味十足的「茄芷袋」，薛仁雅也展現親民形象，和向粉絲握手致意，並在工作人員陪同下，搭乘保母車前往飯店休息。
據悉，薛仁雅此次來台將停留3天，預計明（25）日擔任在義享時尚廣場舉辦的Tory Burch精品記者會開幕嘉賓，首度來台，讓粉絲超級驚喜，不過活動是否會因高雄25日停班停課而宣布取消，目前尚不清楚。
事實上，薛仁雅過去曾出演熱門韓劇《哲仁王后》中恃寵而驕又愛恨分明的嬪妃，而漸漸受到關注，還曾在《大力女子金奉順》中飾演男配角的女友「趙熙智」，溫柔婉約的形象讓她備受討論。近年更是在《社內相親》裡飾演直率的千金「陳映書」，劇中「一刀切」的短髮還掀起流行風潮，而她精湛的演技與劇中的人物設定，也讓她收穫大票粉絲。