獨家／安芝儇太會睡！室友Mingo曝女神私下1怪癖　坦言：有點困擾

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安芝儇透露，她和Mingo的個性一冷一熱、一靜一動，雖然天差地別卻很互補，兩人一起在異鄉打拚，難免會有很累的時候，她們都會陪伴在對方身邊給予鼓勵，「兩個人住在一起，給了我很大的力量，不太會有生活上的摩擦」，她們也會在睡前分享自己比較負面又難以消化的心情，聊一聊之後，很快又豁然開朗。
安芝儇太會睡 室友Mingo成為鬧鐘
安芝儇是出名了的愛睡覺，儘管Mingo是夜貓子，常常到了凌晨3、4點還在洗澡、吹頭髮、看影片等等，她都不會受到影響，只要一戴上耳機就能一覺到天亮，然而這麼能睡，對室友Mingo來說是好消息，似乎也是壞消息，Mingo坦言，能接受自己是夜行性動物很難得，但要叫醒安芝儇真的是很艱困的任務，「是目前比較困擾的事情。」
Mingo爆料，如果安芝儇前一天真的太累，連她都叫不起來，就會出動經紀人了，經紀人通常會在出門前30分鐘去看安芝儇起床了沒，以防有意外出現，Mingo又氣又好笑直呼，她以前本來就都會在前一天設好鬧鐘，但搬來高雄後又變得更加謹慎，因為安芝儇會依賴她，想著：「反正明天應該會有人叫我吧」，就不設鬧鐘了，就算有設定時間也常都是吵醒Mingo，Mingo再叫她起床。
以為自己沒得睡了 安芝儇一睜眼就看到Mingo
Mingo回想前幾天下午，安芝儇在家裡睡午覺，她剛出門又折返回家去拿東西，沒想到才走進房間，安芝儇就突然睜開眼睛盯著她，她以為是自己吵醒對方了，安芝儇卻說：「我夢到妳在叫我所以睜開眼睛，結果妳真的剛好出現在我面前，害我被嚇了一跳」，原來是因為平常都是Mingo叫安芝儇起床，她以為自己已經要起來了才會瞬間嚇醒，反應十分可愛。