48歲孫志浩滿頭白髮！同框林若亞被問在家誰做主　一句話閃瞎全場

獨家／安芝儇太會睡！室友Mingo曝女神私下1怪癖　坦言：有點困擾

▲台鋼雄鷹韓籍女神安芝儇（右）實在太會睡覺，讓室友兼隊友Mingo（左）感到困擾，Mingo更曝光她的私下真面目。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲台鋼雄鷹韓籍女神安芝儇（右）實在太會睡覺，讓室友兼隊友Mingo（左）感到困擾，Mingo更曝光她的私下真面目。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者吳昕蓓／台北報導

台鋼雄鷹韓籍女神安芝儇和Mingo（朴旻曙）目前在高雄定居，身兼室友、隊友身分，兩人的感情如膠似漆，個性十分互補，有彼此的陪伴更感到安心。然而兩人先前接受《NOWnews今日新聞》專訪時，Mingo就爆料，安芝儇因為實在太會睡，讓她時常感到無奈，「是目前比較困擾的事情。」她也曝光和安芝儇私底下的互動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
個性反差卻很互補　安芝儇、Mingo成為彼此力量

安芝儇透露，她和Mingo的個性一冷一熱、一靜一動，雖然天差地別卻很互補，兩人一起在異鄉打拚，難免會有很累的時候，她們都會陪伴在對方身邊給予鼓勵，「兩個人住在一起，給了我很大的力量，不太會有生活上的摩擦」，她們也會在睡前分享自己比較負面又難以消化的心情，聊一聊之後，很快又豁然開朗。

▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲安芝儇（右）和Mingo（左）的個性一冷一熱、一靜一動，雖然天差地別卻很互補。（圖／記者吳翊緁攝影）
安芝儇太會睡　室友Mingo成為鬧鐘

安芝儇是出名了的愛睡覺，儘管Mingo是夜貓子，常常到了凌晨3、4點還在洗澡、吹頭髮、看影片等等，她都不會受到影響，只要一戴上耳機就能一覺到天亮，然而這麼能睡，對室友Mingo來說是好消息，似乎也是壞消息，Mingo坦言，能接受自己是夜行性動物很難得，但要叫醒安芝儇真的是很艱困的任務，「是目前比較困擾的事情。」

Mingo爆料，如果安芝儇前一天真的太累，連她都叫不起來，就會出動經紀人了，經紀人通常會在出門前30分鐘去看安芝儇起床了沒，以防有意外出現，Mingo又氣又好笑直呼，她以前本來就都會在前一天設好鬧鐘，但搬來高雄後又變得更加謹慎，因為安芝儇會依賴她，想著：「反正明天應該會有人叫我吧」，就不設鬧鐘了，就算有設定時間也常都是吵醒Mingo，Mingo再叫她起床。

▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲兩人一起在異鄉打拚，作為室友生活上也沒有什麼摩擦。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Mingo（左）可愛的小抱怨，也應證兩人之間的好感情。（圖／記者吳翊緁攝影）
以為自己沒得睡了　安芝儇一睜眼就看到Mingo

Mingo回想前幾天下午，安芝儇在家裡睡午覺，她剛出門又折返回家去拿東西，沒想到才走進房間，安芝儇就突然睜開眼睛盯著她，她以為是自己吵醒對方了，安芝儇卻說：「我夢到妳在叫我所以睜開眼睛，結果妳真的剛好出現在我面前，害我被嚇了一跳」，原來是因為平常都是Mingo叫安芝儇起床，她以為自己已經要起來了才會瞬間嚇醒，反應十分可愛。

獨家／安芝儇苦等1年才見李多慧！想問前輩3問題　 合體畫面曝光

啦啦隊女神安芝儇「黑絲襪加持100cm長腿」　粉絲瘋喊：哪裡應徵

安芝儇2秒吃播狂吸千萬瀏覽！粉絲看暈「超兇亮點」掌握流量密碼

安芝儇大巨蛋首秀曝光！韓服熱舞辣翻　親吐心聲：背後都是血汗淚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生