陳耀訓蛋黃酥拒改單？客人「颱風天排隊」苦等取貨 消保官說話了
有著「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的陳耀訓·麵包埠推出的「紅土蛋黃酥」在月初開放中秋節預購，每人限購5盒，每盒售價980元，開賣1分鐘即秒殺，是極度搶手的珍品。不過今（24）碰上日強颱「凱米」侵襲台灣，有顧客抱怨取貨日碰上颱風天，且陳耀訓不允許取消或更改訂單，導致客人在風雨中排隊，引發一陣民怨，而消保官也針對此事件做出回應了。
記者潘毅／綜合報導
「陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery」昨（23）日下午在粉專公告：「颱風來襲，我們將正常營業並提供取貨服務，現場也販售麵包。若無法當日取貨，我們會將商品常溫保留至隔天16:00。由於QR碼隔日無法使用，需提供完整訂單編號、訂購者姓名和電話作為核對。請大家做好防颱準備。」
隨後就有顧客在Threads發文抱怨，「陳耀訓不准取消或更改訂單，這樣做太過分！客服也表示颱風天不是他們的問題，我不會再買他們的商品。」該顧客決定將訂購的商品轉讓，表示不想冒雨排隊。事件引發討論，許多網友表示不滿，紛紛留言痛批店家「應變能力不足」、「不顧客人的人身安全危險」。
據《ETtoday新聞雲》報導，針對陳耀訓蛋黃酥24日要求民眾冒雨取貨的情況，並規定未在25日下午4時前取貨視同放棄，台北市簡任消保官龔千雅表示，截至24日晚間8時，已接獲1件消費者申訴。她指出，若因颱風無法取貨屬不可歸責於消費者的情形，建議業者彈性提供代為保管的方案，以便颱風過後再取貨，不宜自訂「若隔日仍未取貨，視同放棄」的規定。