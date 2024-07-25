奧運桌球／超硬！林昀儒與陳思羽抽中大魔王　鄭怡靜也進死亡半區

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混合雙打是此次奧運桌球會率先產生獎牌的項目，今日抽籤台灣組合林昀儒／陳思羽籤運極差，首輪將先碰上地主法國隊Alexis Lebrun／袁嘉楠，若成功出線8強賽就要對上頭號種子「莎頭」組合王楚欽／孫穎莎。
林昀儒/陳思羽混雙是第七種子，法國組合則Alexis Lebrun/袁嘉楠位列第九種子，實力不容小覷，尤其有地主優勢加持，將帶給中華隊不小的挑戰。
中國組合王楚欽／孫穎莎更不用說，兩人不只世界排名積分以斷層差距穩居第一、連霸世錦賽混雙冠軍，巴黎週期更沒有輸過外戰，且東京奧運中國隊痛失奧運史上第一面混雙金牌，此次巴黎奧運混雙被視為首要目標，絕不能再將金牌拱手讓人，要從他們手中搶走勝利是極大挑戰。
鄭怡靜女單也有難關要過 球后是最大挑戰
女子單打部分，台灣「桌球一姐」鄭怡靜對手也同樣很硬，先與「韓國一姐」田志希、波蘭選手Natalia Bajor、羅馬尼亞選手Elizabeta Samara在同一個分區，後與穩居球后寶座兩年的中國選手孫穎莎被抽在同一個四分之一區域，也就是說，不想止步八強得先過球后孫穎莎這一關。
奧運新同學簡彤娟則和日本「天才少女」平野美宇、印度隊Manika Batra、法國隊Pavade Prithika分在同一個分區，前面兩位選手都曾在今年的比賽中掀翻中國選手，後者則是具有地主優勢的19歲新生代黑馬，簡彤娟想要出線同樣要面對不小的挑戰。
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