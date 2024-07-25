「桌球甜心」鄭先知撞死人！肇事後對死因有意見　家屬氣炸不和解

奧運桌球／超硬！林昀儒與陳思羽抽中大魔王　鄭怡靜也進死亡半區

▲中華桌球混雙組合林昀儒／陳思羽，巴黎奧運籤表十分艱難，要先對上地主法國組合Alexis Lebrun/袁嘉楠，再對上頭號種子「莎頭組合」王楚欽/孫穎莎。（圖／記者朱永強攝）
▲中華桌球混雙組合林昀儒／陳思羽，巴黎奧運籤表十分艱難，要先對上地主法國組合Alexis Lebrun/袁嘉楠，再對上頭號種子「莎頭組合」王楚欽/孫穎莎。（圖／記者朱永強攝）

記者陳云茹/綜合報導

2024巴黎奧運將在26日展開開幕典禮，桌球項目也緊接著要在27日展開賽程，稍早在台灣時間24日深夜23點開始進行抽籤，中華隊目前為止的抽籤手氣不佳，女子單打好手鄭怡靜與球后孫穎莎被抽在同一個分區，混雙林昀儒／/陳思羽挑戰更為艱苦，首輪要對戰地主法國隊，晉級後將要面對混雙大魔王中國「莎頭」組合。

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混雙林昀儒／陳思羽將強碰第一種子王楚欽／孫穎莎

混合雙打是此次奧運桌球會率先產生獎牌的項目，今日抽籤台灣組合林昀儒／陳思羽籤運極差，首輪將先碰上地主法國隊Alexis Lebrun／袁嘉楠，若成功出線8強賽就要對上頭號種子「莎頭」組合王楚欽／孫穎莎。

林昀儒/陳思羽混雙是第七種子，法國組合則Alexis Lebrun/袁嘉楠位列第九種子，實力不容小覷，尤其有地主優勢加持，將帶給中華隊不小的挑戰。

中國組合王楚欽／孫穎莎更不用說，兩人不只世界排名積分以斷層差距穩居第一、連霸世錦賽混雙冠軍，巴黎週期更沒有輸過外戰，且東京奧運中國隊痛失奧運史上第一面混雙金牌，此次巴黎奧運混雙被視為首要目標，絕不能再將金牌拱手讓人，要從他們手中搶走勝利是極大挑戰。

鄭怡靜女單也有難關要過　球后是最大挑戰

女子單打部分，台灣「桌球一姐」鄭怡靜對手也同樣很硬，先與「韓國一姐」田志希、波蘭選手Natalia Bajor、羅馬尼亞選手Elizabeta Samara在同一個分區，後與穩居球后寶座兩年的中國選手孫穎莎被抽在同一個四分之一區域，也就是說，不想止步八強得先過球后孫穎莎這一關

奧運新同學簡彤娟則和日本「天才少女」平野美宇、印度隊Manika Batra、法國隊Pavade Prithika分在同一個分區，前面兩位選手都曾在今年的比賽中掀翻中國選手，後者則是具有地主優勢的19歲新生代黑馬，簡彤娟想要出線同樣要面對不小的挑戰。

▲鄭怡靜目前世界排名第13名，今年將生涯第三度參加奧運。（資料照/記者陳云茹攝）
▲鄭怡靜目前世界排名第13名，今年將生涯第三度參加奧運。（資料照/記者陳云茹攝）


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