「桌球甜心」鄭先知撞死人！肇事後對死因有意見　家屬氣炸不和解

奧運拳擊／拳擊四金釵準備好了！拚奪牌大滿貫　抽籤結果25日出爐

▲中華拳擊隊出征巴黎奧運，「拳擊四金釵」陳念琴（右2）、吳詩儀（右3）、林郁婷（右4）和黃筱雯都有機會奪牌。（圖／記者路皓惟攝）
▲中華拳擊隊出征巴黎奧運，「拳擊四金釵」陳念琴（右2）、吳詩儀（右3）、林郁婷（右4）和黃筱雯都有機會奪牌。（圖／記者路皓惟攝）

特派記者路皓惟/巴黎報導

巴黎奧運中華拳擊隊共取得6張門票，包括女將林郁婷、陳念琴、黃筱雯、吳詩儀，以及男子選手甘家葳、賴主恩，「拳擊四金釵」被認為有機會站上頒獎台，力拚奪牌大滿貫，男子好手賴主恩與甘家葳也力求好表現。拳擊項目將於今（25）日進行抽籤，教練劉宗泰表示，選手已做好充分準備，將依據抽籤結果進行策略調整。

我是廣告 請繼續往下閱讀
拳擊隊適應良好　等待抽籤結果

拳擊代表隊6名選手中，黃筱雯（女子54公斤級）、林郁婷（女子57公斤級）與吳詩儀（女子60公斤級）皆名列世界第3，陳念琴（女子66公斤級）世界排名第9，而賴主恩（男子63.5公斤級）和甘家葳（男子71公斤級）世界排名分別為第15和第98位。

劉宗泰在接受採訪時表示，目前選手的適應狀況良好，他們正在等待明天的技術會議及抽籤結果，以便進一步針對對手進行分析。

本屆奧運拳擊預賽與決賽場館不同，27日開始的預賽將在巴黎北方體育館進行，而羅蘭加洛斯球場（Roland Garros Stadium）在結束奧運網球賽事後，將變為拳擊決賽場地。

拳擊代表隊將於25日進行官方訓練，提前適應場館，劉宗泰表示：「預賽和決賽場地不同，從準決賽開始，拳擊比賽將在法網場地進行，所以我們也提醒選手以此為目標。」

中華拳擊隊預賽賽程

7月27日：黃筱雯（女子54公斤級）、吳詩儀（女子60公斤級）、賴主恩（男子63.5公斤級）展開預賽32強
7月28日：甘家葳（男子71公斤級）、陳念琴（女子66公斤級）展開預賽32強
7月30日：林郁婷（女子57公斤級）展開預賽32強

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運直擊／中華隊備戰秘密基地！最強後勤資源　這一點打趴其他國

奧運現場／選手村沒冷氣不怕！團本部親自裝設50台移動式空調

奧運直擊／捕獲野生王齊麟跑步拿果汁！「麟洋配」首輪碰日本強敵

奧運拳擊／美媒看好黃筱雯奪金！教練稱壓力大　點出奪牌關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生