奧運拳擊／拳擊四金釵準備好了！拚奪牌大滿貫　抽籤結果25日出爐

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拳擊代表隊6名選手中，黃筱雯（女子54公斤級）、林郁婷（女子57公斤級）與吳詩儀（女子60公斤級）皆名列世界第3，陳念琴（女子66公斤級）世界排名第9，而賴主恩（男子63.5公斤級）和甘家葳（男子71公斤級）世界排名分別為第15和第98位。
劉宗泰在接受採訪時表示，目前選手的適應狀況良好，他們正在等待明天的技術會議及抽籤結果，以便進一步針對對手進行分析。
本屆奧運拳擊預賽與決賽場館不同，27日開始的預賽將在巴黎北方體育館進行，而羅蘭加洛斯球場（Roland Garros Stadium）在結束奧運網球賽事後，將變為拳擊決賽場地。
拳擊代表隊將於25日進行官方訓練，提前適應場館，劉宗泰表示：「預賽和決賽場地不同，從準決賽開始，拳擊比賽將在法網場地進行，所以我們也提醒選手以此為目標。」
中華拳擊隊預賽賽程
7月27日：黃筱雯（女子54公斤級）、吳詩儀（女子60公斤級）、賴主恩（男子63.5公斤級）展開預賽32強
7月28日：甘家葳（男子71公斤級）、陳念琴（女子66公斤級）展開預賽32強
7月30日：林郁婷（女子57公斤級）展開預賽32強
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