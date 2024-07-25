奧運現場／柔道隊全員到齊！男神楊勇緯卻纏厚護腰 教練解答原因
台灣柔道代表隊已抵達巴黎3天，選手楊勇緯、林真豪，還有從日本前往今(25)抵達法國的連珍羚，維持練半天，下午重訓的節奏，盼能複製杭州亞運雙金的好表現，在巴黎奧運也能登峰造極。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
選手大賽在即皆暫時不受訪，由教練劉文等回應媒體提問。談到楊勇緯近期帶護腰備戰，是否有傷勢在身? 劉文等表示，「運動員難免會有身體疲勞，訓練過程會以保護選手為最高原則，為了要達到最佳狀態，也會借助器材、醫療團隊輔助，要在比賽之前調整到最好。」
楊勇緯在東京奧運後仍四處征戰，包括世錦賽、亞運等賽事，劉文等認為，「楊勇緯狀況越來越穩定，備戰節奏也掌握的很好，因此不需要過度擔心。」
選手按照節奏訓練 盼能拚出佳績
同時劉文等也透露，連珍羚和林真豪的狀況也都不差，「我一直提醒選手，奧運難免會有興奮、緊張的情緒，但站上擂台就不要多想，專注在每一場比賽，一場一場拿下來，把最好的技術展現出來。」
中華柔道隊並沒有到官方安排的練習場地訓練，劉文等說，「很感謝奧會和體育署有租借到運動中心，我們能按照自己的節奏訓練。如果是官方的場地，每天只能1.5小時，且時間不好安排，可能也會打亂選手的調整步調。」