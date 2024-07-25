奧運籃球／Kevin Durant腿傷未癒恐缺席開幕！美國夢幻隊仍堅持等
備受矚目的美國男藍夢幻隊將在台灣時間28日，在巴黎奧運小組賽登場對決塞爾維亞，不過球星之一的Kevin Durant因小腿傷勢未癒，有很大的機會缺美國隊的開幕戰，不過球隊仍把KD放入每日觀察名單。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
根據美國隊主帥Steve Kerr表示，「我們在比賽前仍會進行一些實戰訓練，也會讓Kevin Durant加入對抗賽，來觀察他的狀況到底如何。」
Steve Kerr強調，「Kevin Durant目前傷勢恢復的還算不錯，他完成了所有訓練，投了很多球，接下來就看他的身體狀況能不能負荷實戰。」
美國隊在熱身賽中取得了5勝0負的戰績，但對南蘇丹僅贏1分，對德國只勝4分，絲毫沒有展現夢幻隊的宰制力。美媒分析指出，目前美國夢幻隊仍在磨合，同時也在觀察Kevin Durant的狀態，等真正的賽事開打，預期會有不同的實力展現。
台灣運彩：夢幻隊奪冠機率大勝對手
即使熱身賽並非大勝擊倒對手，但美國夢幻隊仍是奪金大熱門。根據台灣運彩盤口顯示，美國隊摘金的賠率僅1.07，傲視群雄，遠優於第二名加拿大4.70和第三地主法國6.25。
而根據《球王體育賽事inplayZ》整理國際盤口資訊顯示，美國目前奪冠賠率1.26，同樣大幅領先各國。加拿大奪冠賠率10倍排名第2，地主法國11倍，則排名第3。