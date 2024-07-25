特斯拉重跌逾12%！美股那指、標指創2022年來最差 道指也挫504點
美國總統大選前景不明，加上特斯拉財報不如預期、股價重跌12.%，投資人再度對大型科技股發展持審慎態度，美股主要指數週三皆收黑，其中道指急瀉逾500點，標指、那指更創下自2022年以來的最差紀錄。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，由於引領標普500指數的大型科技公司業績不佳（Alphabet 和特斯拉），科技股再次遭到拋售；Google母公司Alphabet的股價下跌約5%，創1月31日以來的最大單日跌幅，儘管Alphabet的營收和利潤都超出預期，但YouTube廣告收入並未達標。同時，特斯拉由於業績低於預期、汽車收入年減7%，股價下跌12.33%，是自2020年以來最糟糕的一天。
其他重要科技股方面，輝達（Nvidia）和臉書母公司Meta，股價分別下跌6.8%和5.6%，而微軟（Microsoft）則下跌約3.6%。
24日收盤，美股道瓊指數下跌504.22點，或1.25%，收39853.87點；那斯達克指數重跌654.94點，或3.64%，收17342.41點；標普500指數下跌128.61點，或2.31%，收5427.13點；費城半導體指數下跌292.24點，或5.41%，收5105.65點。
分析指出，這些財報意味著投資者首次了解大型企業在第2季的表現，週三的拋售潮，主要肇因於市場超買、盈利門檻過高、股市季節性疲軟所引發的完美風暴。
金融服務公司「貝爾德」（Baird）的投資策略師梅菲爾德（Ross Mayfield）表示，這種回調並不會讓投資者感到非常意外，因為它是在牛市的背景下進行的；巴克萊銀行（Barclays）則認為，即使馬斯克一直強調人工智能（AI）和自動駕駛等領域的發展，但本次業績報告卻將投資者的注意力重新拉回到公司基本面，特別是利潤率，考慮到持續的汽車售價壓力，該公司的利潤率估計很難明顯上升。