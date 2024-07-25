奧運獨家／太夢幻！百年鐘樓裡躺著看奧運開幕式 一晚天價也秒殺
距離2024年巴黎奧運開幕式僅剩一天，本屆破天荒在室外舉辦，且在塞納河（River Seine）上舉行，各國選手將搭船進場，並舉著國旗在河畔上遊行，由於在室外舉辦，也確定創下史上最多觀眾紀錄，官方統計能容納約60萬人，不過根據外媒報導，最佳觀賞景點是在塞納河畔旁的奧賽美術館（Musée d'Orsay），且幸運兒只有2人。
特別記者廖聿偉/巴黎報導
巴黎奧運官方特別和奧賽美術館、住宿平台Airbnb合作，在擁有逾120年歷史的「鐘塔房」住宿，而此處居高臨下，不僅視野廣闊，還能完整觀賞巴黎奧運開幕式，被譽為是最佳觀賞景點，《NOWnews》記者也特別造訪奧賽美術館，跟擁有15年資歷的資深員工Capucine暢談此次特別的計畫。
史上最狂住宿地點
座落在塞納河左岸的奧賽博物館（Musée d'Orsay），最初是為了接待參加1900年世界博覽會和第一屆巴黎奧林匹克運動會的5000萬訪客而建造的火車站，在1986年才成為博物館，其中顯著的鐘樓，搭配復古的宏偉的建築造型，被評為是巴黎必遊的景點之一。
Capucine透露，在這個百年歷史的鐘樓裡有一個房間，但從未提供住宿，本次奧運特別打造成一次性的客房，供2名幸運兒入住，能完整俯瞰運動員穿越巴黎市中心的壯觀景象。
這間神祕的鐘塔房將打造成華麗且夢幻的臥室空間，室內擺設精心設計，包括天花板、地板都有巧思，且從大型時鐘玻璃向外看，就是無與倫比的城市風光。床鋪設計在房間的中央，彷彿懸吊在巴黎夜空中，同時還有仿製巴黎奧運會聖火的藝術品，創造出滿滿的奧運氛圍。
華麗且夢幻的地點看巴黎奧運開幕
Capucine坦言，「此活動非常保密，但房間一釋出就被秒殺，搶到此房間的幸運兒據傳花了逾1.5萬歐元(約60萬台幣)才能住宿一晚。」
《NOWnews》採訪團隊也實際造訪奧賽博物館，雖然無法進入豪華客房，但館內人潮非常多，且展覽也很豐富，包括展覽知名畫家梵谷、莫內和雷諾瓦等名畫，最重要的是館內往外看景色非常漂亮，能在此地觀賞巴黎奧運開幕式，非常令人羨慕。