凱米颱風快閃4小時出海了！中南部風雨仍超大 陸警解除時間曝光
凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）今（25）日凌晨12時在宜蘭南澳登陸後，快閃4小時在清晨4時20分左右於桃園新屋區出海。今天上午開始，北台灣、宜蘭以及花蓮雨勢會開始慢慢減弱，不過中南部風雨會持續到晚上，還是不可掉以輕心，陸上颱風警報也預計在今晚會解除。
記者張嘉哲/綜合報導
根據中央氣象署資料，凱米颱風目前已經從強烈颱風降為中度颱風，中心已經在今天清晨4時20分左右於桃園新屋區出海，以每小時9轉15公里速度，持續以西北西轉西北前進。氣象署表示，北部地區白天開始雨勢有感減弱，不過中南部雨勢還是會持續，凱米颱風預計傍晚會登陸福建，台灣本島陸上台灣警報最快在晚上解除。
氣象署預報員謝佩芸提醒，凱米颱風的環流扎實，今天還是「風雨最明顯」的時段，颱風進入台灣海峽後，宜蘭、花蓮風雨漸漸趨緩，但西半部受到凱米引進的「西南風或西南氣流」影響，風雨還是很大，週六凱米颱風雖然就會進入中國，不過中南部還是會有豪雨出現，甚至可能一路下雨到週末，北台灣的降雨屆時則會漸漸趨緩。
而目前台灣各地區區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖都還在陸上颱風警報範圍，氣象署清晨也針對全台22縣市發布豪大雨特報，民眾如真要外出務必小心！
📍大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、金門縣、連江縣
📍豪雨特報：宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市
📍大豪雨特報：嘉義市、台東縣、彰化縣、新竹縣
📍超大豪雨特報：苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣