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民主黨的救贖？福斯新聞邀川普、賀錦麗9月辯論　最新民調曝

▲美國民主黨在經歷「換登」士氣大振，副總統賀錦麗（Kamala Harris）儼然成為在11月的大選中、對抗川普的新希望。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國民主黨在經歷「換登」士氣大振，副總統賀錦麗（Kamala Harris）儼然成為在11月的大選中、對抗川普的新希望。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

即將於11月舉行的美國總統大選，民主黨在經歷「換登」士氣大振，副總統賀錦麗（Kamala Harris）儼然成為對抗川普的新希望，捐款也持續湧入。有外媒報導稱，《福斯新聞》（Fox News）已邀請賀錦麗和川普（Donald Trump），當地時間9月17日在賓州進行辯論，聲稱這是自6月底拜登（Joe Biden）「災難性的辯論表現」之後，民主黨迎來的一次「救贖機會」，與此同時，2者的最新民調差距也再次曝光。

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根據《CNBC》報導，雖然賀錦麗和川普的競選團隊，都尚未回覆是否接受《福斯新聞》的辯論邀請，但川普在事前已多次表示，他很願意與賀錦麗來場辯論，認為她與拜登不會有什麼不同：「因為他們的政策都一樣。」

▲美國共和黨總統、副總統候選人川普與范斯首度同台參加競選造勢，第一站就選在關鍵搖擺州密西根。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普聲稱很願意與賀錦麗辯論，因為他認為賀錦麗跟拜登沒什麼不同。圖為他近日赴密西根州造勢。（圖／美聯社／達志影像）
文件顯示，《福斯新聞》有意讓其政治主播拜爾（Bret Baier）、麥卡勒姆（Martha MacCallum）擔任辯論主持人，具體細節則持開放討論態度，包括日期、形式、地點以及是否有現場觀眾等等。

原本拜登與川普預計要於9月10日，出席由美國ABC News舉行的辯論會，但隨著拜登於上週日宣布退出競選，該次辯論的舉行也有了變數。

最新民調方面，美國《CNN》的調查結果顯示，川普目前支持度為49%，賀錦麗則為46%，落差幅度在誤差範圍內，並認為賀錦麗的民調表現優於現任總統拜登，與川普的拉鋸也更少，聲稱4月和6月的調查均顯示，川普領先拜登約6個百分點。

民調並指出，賀錦麗出馬競爭，留住了95%的拜登支持者，選民普遍支持拜登下台的決定以及他在任期結束前繼續留任的決定，並願意團結支持賀錦麗成為民主黨的總統提名人；至於川普和過去相比，則留住92%的川粉；以往拜登、川普誰也不挺的中間選民，現在則有30%的支持賀錦麗，27%的人傾向川普。

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