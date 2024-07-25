颱風停班課！全聯、好市多7/25營業時間　「蝦皮店到店」今天沒開

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行政院公告停班停課的行政區域，蝦皮店到店「一般門市」與「合作門市」當日皆暫停營業。「智取門市」停班停課當日正常營業，但會依照實際狀況評估人員安全，調整營業時間或暫停營業。
蝦皮店到店公告指出，為保障用戶與蝦皮店到店人員安全，營業時間將依颱風動態隨時更新，若門市調整營業時間或暫停營業，民眾的包裹取貨天數將自動延長一天，實際取貨期限請依簡訊通知為主。
🟡「全聯福利中心」7/25颱風天有開嗎？依風雨狀況評估
全聯今（25）日各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達除離島金門外，全台其他地區全數暫停營業。
🟡「好市多」7/25颱風天有開嗎？全台賣場正常營業
好市多今（25）日正常營業，賣場商品備貨狀況都正常。
🟡「家樂福」7/25颱風天有開嗎？正常營業
家樂福25日（量販／超市）分店正常營運，如停班停課縣市暫停家速配服務。民眾關心的生鮮葉菜類到貨量達平日5倍，肉類、雞蛋貨量持續供應。
🟡「大潤發」7/25颱風天有開嗎？各分店會機動調整
今（25）日各店營業時間仍正常，而為確保同仁安全，營業時間各分店會機動調整，如果民眾有需要購物，可至大潤發各分店的大潤發臉書粉專查詢，謝謝。大潤發無論生鮮蔬果、肉片與海鮮品皆有2倍備貨量。
🟡「愛買」7/25颱風天有開嗎？各店今日提早打烊
今（25）日目前無營業時間異動，會視依風雨狀況評估調整。颱風前有增加2倍的生鮮備貨量，今日也積極追加訂貨，方便民眾採買。
🟡「美廉社」7/25颱風天有開嗎？早上9時開始營業
今（25）日新竹以北早上9時開始營業，生鮮類備貨增3-5成。
🟡「IKEA」7/25颱風天有開嗎？正常營業
全台營業狀況請看各分店網頁（預計今（25）日早上開店前更新）🔎點此查詢
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