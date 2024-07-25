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凱米颱風快閃離台！吳德榮警告：致災豪雨正開始　中南部炸雨紫爆

▲凱米颱風雖然快閃離台，不過中南部「致災性豪雨」才正要開始，民眾千萬要做好防颱準備！（圖／記者朱永強攝）
▲凱米颱風雖然快閃離台，不過中南部「致災性豪雨」才正要開始，民眾千萬要做好防颱準備！（圖／記者朱永強攝）

記者張嘉哲/綜合報導

中度颱風凱米今（25）日清晨4時20分從桃園新屋區附近出海，進入台灣海峽北部，北部地區從今天白天開始，雨勢感受到明顯趨緩，不過因為颱風外圍環流影響，中南部可不要鬆懈，「致災性的超大豪雨」才正要開始。氣象專家吳德榮也警示，中南部山區一定要慎防「致災性超大豪雨」。

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，凱米颱風大約花了7小時，中心在花蓮近海打了完整一圈，今天凌晨在宜蘭南澳附近登陸，持續受地形破壞，已失去「颱風眼」結構，而又在清晨從桃園出海離台，進入台灣海峽北部。

▲凱米颱風今（25）日凌晨12時登陸後，快閃4小時從桃園新屋附近出海。（圖/中央氣象署）
▲凱米颱風今（25）日凌晨12時登陸後，快閃4小時從桃園新屋附近出海。（圖/中央氣象署）
吳德榮提到「其北半部回波較少且較弱，南側仍有一波波螺旋雨帶，通過時伴隨一陣陣強風及強降雨，而西南風的水氣受地形抬升，產生的固定回波，更是帶來大量降雨的主因，今天各地仍要加強防颱作業，尤其中南部山區慎防『致災性』超大豪雨」。

至於天氣何時能夠趨於穩定？吳德榮則說，26日氣溫回升，颱風外圍環流的西南風持續在迎風面（中南部）有豪雨以上等級的強降雨，應繼續防範；到了週六以及下週日（27、28日），颱風漸行漸遠，大氣不穩定，仍有強對流發展，尤其中南部應續防豪雨發生，下週一至週三(29至31日)天氣轉晴朗炎熱，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地。

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▲凱米颱風雖然快速離台，不過其後續環流影響中南部，今天至晚上雨勢都還是非常大，幾乎都是紫爆的狀態，民眾可不要掉以輕心。（圖/中央氣象署）

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