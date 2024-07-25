凱米颱風快閃離台！百貨下午2點起開門：新光三越、威秀營業時間

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🟡統一時代百貨高雄店：7月25日正常營業。
🟡高雄夢時代：7月25日正常營業。
【今日營業時間異動】
🟡新光三越：受凱米颱風影響，新光三越全台15家分店，7月25日（四）下午2點前暫停營業。各店營業時間異動資訊，顧客亦可前往新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。
🟡遠東SOGO：因凱米颱風影響，評估整體颱風狀態，遠東SOGO全台各店，7月25日（四）下午兩點營業。
🟡台北101：因應凱米颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳2024年7月25日（四）延後至下午14:00開始營業。台北101將視颱風狀況調整營業時間，最新消息請參考官方網站及社群平台公告。
🟡京站：京站時尚廣場（含轉運站商場、心中山爵士廣場、小碧潭店）因凱米颱風來襲，為顧及顧客及同仁安全調整營業時間，7月25日（四）上午11:00至14:00暫停營業；14:00至21:30恢復正常營業。
🟡微風百貨：因凱米颱風來襲，微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風東岸、微風超市（本店、南京、南山），7月25（四）調整至14:00開始營業。微風台大醫院、微風三總商店街配合院方規範。
🟡宏匯廣場：宏匯廣場7月25日（四）延至13:30開始營業
🟡新店裕隆城：7月25日調整營業時間，B1-6F 商場 14:00前暫停營業；7F威秀影城12:00前暫停營業。
🟡大葉高島屋：大葉髙島屋百貨7月25日營業時間延後至14:00開店。
🟡美麗華：7月25日百貨部門營業時間延後至14:00；摩天輪、旋轉木馬營業時間另行公告。
🟡NOKE忠泰樂生活：「NOKE 忠泰樂生活」 7/25(四) 下午2點前暫停營業。下午2點之後營業與否，將於當日上午11:00前公告週知。
🟡Global Mall：尚未公布
【電影院營業異動】
📍威秀影城：全台威秀影城7月25日（四）中午12:00前暫停營業，下午將視風雨調整營業時間。
因颱風已達停班停課標準，故全台威秀影城7月25日當日場次，線上退票者皆免收手續費，現場購票、網路訂票已取票者、已領取贈品者，可持票根於七日內至原購票影城辦理退換票事宜。
📍國賓影城：未公佈營業時間調整
📍新光影城：未公佈營業時間調整
📍誠品電影院：7月25日營業狀況將視風雨評估調整，預計於早上09:00 於誠品電影院粉絲團公告。
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