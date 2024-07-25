凱米颱風看到台灣嚇一跳？路徑「東部外海轉一圈」　凌晨登陸宜蘭

颱風天一沐日雙北沒開！可不可、茶魔部分店休　7/25手搖營業一覽

▲凱米颱風登陸快閃4小時後出海，停班停課不只麥當勞、必勝客等6大速食餐廳不外送，手搖飲料店也公告店休或營業時間調整，一沐日雙北沒開、茶之魔手中南部及花蓮部分門市店休，可不可等5大品牌一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲凱米颱風登陸快閃4小時後出海，停班停課不只麥當勞、必勝客等6大速食餐廳不外送，手搖飲料店也公告店休或營業時間調整，一沐日雙北沒開、茶之魔手中南部及花蓮部分門市店休，可不可等5大品牌一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

凱米颱風登陸快閃4小時後出海，今（25）日颱風假停班停課，不只麥當勞、必勝客等6大速食餐廳不外送、影響營業時間調整，連手搖飲料店也公告店休或營業時間調整，一沐日雙北沒開、全台近半店休，茶之魔手中南部及花蓮部分門市店休，可不可熟成紅茶、鮮茶道、Mr. Wish鮮果茶玩家等5大品牌一覽。

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📌一沐日：雙北、彰雲嘉都沒開「全台近半7/25店休」
一沐日已於粉專發出7月25日營業時間公告，因颱風天門市調整營業時間，全台近半門市沒開，雙北地區12間門市、彰雲嘉8間門市都店休一天，台中僅神岡店有開但營業時間調整，建議民眾出門前可確認粉專或Google地標更新，確認有營業之門市。

📌可不可熟成紅茶：7/25(四)部分門市店休一日
可不可熟成紅茶也以「安全至上」發出颱風公告，直言颱風來襲風雨有阻，「2024/7/25(四) 部分門市店休一日」，建議大家解渴前先打電話確認各分店營業情況以免向隅。

▲官方曝光「可不可熟成紅茶總部工作規範」，證實新竹關埔分店女店員不只美甲還佩戴飾品「確實違規」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可熟成紅茶7/25(四)部分門市店休一日。（圖／記者蕭涵云攝）
📌茶之魔手：部分門市自行公告「7/25店休一日」
茶之魔手因颱風假停班停課，為了消費者與全體員工安全，已有部分門市自行公告「7/25店休一日」，目前已知像是台南山上店、歸仁中正北店、高雄仁武店、花蓮中原店、西螺光復店、西螺中山2店、虎尾鑫向北店、虎尾鑫向南店今日皆未營業。

📌Mr. Wish鮮果茶玩家：7/25部分門市暫停營業
Mr. Wish也在官方粉專發出颱風公告重要通知：「7/25部分門市暫停營業」！提醒大家注意自身安全，非必要外出請待在家好好休息。為考量顧客與門市夥伴們的安全「」7/25(四) Mr. Wish部分門市調整營業時間」，實際營業時間建議消費者致電洽詢門市。

📌鮮茶道：因颱風假7/25(四)部分門市店休一天
鮮茶道由分店門市自行公告「因颱風假7/25(四)部分門市店休一天」，已知像是桃園廈門店、埔心站前店、花蓮瑞穗店、台東知本店、彰化王功店、台南下營中山店都暫停營業，而屏東​​潮州興隆圓環店、​​​​​澎湖馬公光復店則今日正常營業。

▲手搖飲南霸天「茶之魔手」證實台北首間門市將在3月24日上午9點，於「慶城街1號」商場試營運，由總部直營創立的PLUS示範店，祭出「全品項買5送1」優惠活動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲手搖飲南霸天「茶之魔手」部分門市自行公告「7/25店休一日」。（圖／記者蕭涵云攝）

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