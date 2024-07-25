颱風天一沐日雙北沒開！可不可、茶魔部分店休　7/25手搖營業一覽

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一沐日已於粉專發出7月25日營業時間公告，因颱風天門市調整營業時間，全台近半門市沒開，雙北地區12間門市、彰雲嘉8間門市都店休一天，台中僅神岡店有開但營業時間調整，建議民眾出門前可確認粉專或Google地標更新，確認有營業之門市。
📌可不可熟成紅茶：7/25(四)部分門市店休一日
可不可熟成紅茶也以「安全至上」發出颱風公告，直言颱風來襲風雨有阻，「2024/7/25(四) 部分門市店休一日」，建議大家解渴前先打電話確認各分店營業情況以免向隅。
📌茶之魔手：部分門市自行公告「7/25店休一日」
茶之魔手因颱風假停班停課，為了消費者與全體員工安全，已有部分門市自行公告「7/25店休一日」，目前已知像是台南山上店、歸仁中正北店、高雄仁武店、花蓮中原店、西螺光復店、西螺中山2店、虎尾鑫向北店、虎尾鑫向南店今日皆未營業。
📌Mr. Wish鮮果茶玩家：7/25部分門市暫停營業
Mr. Wish也在官方粉專發出颱風公告重要通知：「7/25部分門市暫停營業」！提醒大家注意自身安全，非必要外出請待在家好好休息。為考量顧客與門市夥伴們的安全「」7/25(四) Mr. Wish部分門市調整營業時間」，實際營業時間建議消費者致電洽詢門市。
📌鮮茶道：因颱風假7/25(四)部分門市店休一天
鮮茶道由分店門市自行公告「因颱風假7/25(四)部分門市店休一天」，已知像是桃園廈門店、埔心站前店、花蓮瑞穗店、台東知本店、彰化王功店、台南下營中山店都暫停營業，而屏東潮州興隆圓環店、澎湖馬公光復店則今日正常營業。
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