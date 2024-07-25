凱米颱風離台威脅仍大！「雨帶結構類似莫拉克」 中南部要小心了
凱米颱風今（25）日凌晨0時登陸後，快閃4小時就在桃園新屋一帶出海。不過雖然凱米颱風逐漸離台，但因為外圍環流緣故，中南部今天依舊是風雨非常劇烈的一天。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在早上示警表示：「凱米颱風的雨帶結構跟莫拉克以及敏督利有類似的情況，中南部真的要很小心！」
記者張嘉哲/綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書上表示「真的不是開玩笑...這種颱風螺旋雨帶和台灣地形鎖住的結構，往往會造成長時間的致災性降雨，過去像是敏督利和莫拉克颱風，都曾經出現類似的雨帶結構，中南部真的要很小心。」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到「很多人都會問說北部為什麼沒有出現預期的風雨，那其實是因為凱米颱風在外海多打轉了那一圈，如果它沒有先打轉削弱強度就直衝宜蘭、台北，那今天北部就是截然不同的世界，台灣的地形就是很複雜，颱風位置差一點影響就會差很多。」
凱米颱風離台威脅仍超大！中南部地區全天慎防「致災性降雨」
中央氣象署也表示，今天白天幾乎西半部尤其是新竹以南地區，都會有非常顯著的降雨，尤其是中南部山區，我們還是不排除有超大豪雨發生的可能，包括嘉義以南的平地，假如有比較長的對流移入，也可能有超大豪雨等級的發生，另外在澎湖的話，也可能有局部性豪雨的狀態。
氣象署表示，而這樣的降雨在本島會一路持續到晚上，整體降雨的量值有逐漸縮小，但是雨勢上還是相當的大，尤其在山區雨勢還是蠻大的！颱風預計在明（26）日逐漸遠離台灣，但是西南風帶來的水氣還是相當多，因此在中南部還是有局部性大雨以及豪雨發生，這樣的降雨時間是非常長的，民眾一定要特別留意這種颱風的降雨所帶來的災害！