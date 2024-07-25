「桌球甜心」鄭先知撞死人！肇事後對死因有意見　家屬氣炸不和解

7/25巴黎奧運賽事預告！中華射箭隊出擊　賽程與轉播資訊一次看

▲中華射箭代表隊，反曲弓男、女團「3+3」攜手前往巴黎奧運參賽。（圖／中華射箭協會提供）
▲中華射箭代表隊，反曲弓男、女團「3+3」攜手前往巴黎奧運參賽。（圖／中華射箭協會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運將於台灣時間27日（週六）凌晨1時30分開幕，部分賽程先登場，足球和七人制橄欖球已在昨（24）日晚間就展開賽程，射箭資格賽今（25）日下午3時30分展開，中華射箭代表隊女團中的4屆奧運元老「雷母」雷千瑩、21歲邱意晴和19歲小將李彩綺在女子排名賽先上陣，射箭男團好手「湯包」湯智鈞、戴宇軒和林子翔在晚上8時15分進行的男子組排名賽出賽，這次奧運射箭場地在1670年就建造的古蹟「榮軍院」廣場，位於巴黎第七區的榮軍院，和塞納河右岸的巴黎大皇宮隔河相望，成今年奧運最特別的比賽地點。

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榮軍院古蹟　環境還是最大因素

昨中華射箭隊把握官方公開練習時間熟悉場地，中華男子射箭隊教練劉展明說：「目前狀況還可以，排名賽就是看臨場狀況。」

最快出發的中華射箭隊，在經過9天的調整後，慢慢找回節奏，選手村雖然已經沒有之前擔心的炎熱，但最大問題是交通，因為大會調度會比較塞。

在男女排位賽部分，排名賽每位選手各射72枝箭，以三位選手分數加總排出團體賽種子排名，各隊男、女排名最高的選手將組成混雙。女團賽將於28日登場、男子團體賽29日進行，30日開始個人賽。

此外，混雙賽事8月2日登場。中華射箭隊上屆東京奧運搶下男團銀牌、2016年里約奧運奪下女團銅牌佳績。轉播部分，晚間8時50分，女足小組賽登場，日本將出戰西班牙，加拿大出戰紐西蘭。

奧運足球賽事：

22:50 西班牙VS日本 女子組 愛爾達體育1台

22:50 加拿大VS紐西蘭 女子組 愛爾達體育2台

巴黎奧運開幕與閉幕時間：

賽會日期：2024年7月24日起至8月11日

開幕式：2024年7月26日周五；台灣時間：7月27日凌晨1時30分起

閉幕式 ：2024年8月11日周日；台灣時間：8月12日凌晨2時起

地點：巴黎塞納河（Seine）戶外開幕


巴黎奧運轉播資訊

電視轉播：公視、華視、中華電信MOD、愛爾達體育台家族頻道

線上轉播：中華電信Hami Video奧運專區愛爾達體育奧運專區


巴黎奧運會新增4項目

巴黎奧運會共設32個大項、48個分項、329個小項賽程，新增4大項，包括霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪，我國好手孫振第一次參加奧運。


巴黎奧運中華隊名單與各賽程

奧運射箭：湯智鈞、戴宇軒、林子翔、雷千瑩、邱意晴、李彩綺


運動員

 項目

 賽程
湯智鈞

 個人

 賽程
戴宇軒

 個人
林子翔

 個人
湯智鈞、戴宇軒、林子翔

 團體

運動員

 項目

 賽程
雷千瑩

 個人

 賽程
邱意晴

 個人
李彩綺

 個人
雷千瑩、邱意晴、李彩綺

 團體

奧運田徑：楊俊瀚、彭名揚、林昱堂、張博雅


運動員

 項目

 賽程
楊俊瀚

 男子200公尺

 賽程
彭名揚

 男子400公尺跨欄
張博雅

 女子100公尺
林昱堂

 男子跳遠           
奧運羽球：周天成、戴資穎、李洋、王齊麟、葉宏蔚、李佳馨

運動員

 項目

 賽程
周天成

 男子單打

 賽程
戴資穎

 女子單打
李洋、王齊麟

 男子雙打
葉宏蔚、李佳馨

 混合雙打

奧運拳擊：賴主恩、甘家葳、黃筱雯、林郁婷、吳詩儀、陳念琴


運動員

 項目

 賽程
賴主恩

 男子輕次中量級

 賽程
甘家葳

 男子輕中量級
黃筱雯

 女子雛量級     
林郁婷

 女子羽量級
吳詩儀

 女子輕量級
陳念琴

 女子次中量級

奧運霹靂舞：孫振


運動員

 項目

 賽程
孫振

 男子

  賽程

奧運輕艇激流競速：吳少璿、張筑涵、賴冠傑


運動員

 項目

 賽程
吳少璿

 男子K-1、男子KX-1

 賽程
張筑涵

 女子K-1
賴冠傑

 男子C-1 1000公尺

 賽程

奧運擊劍：陳奕通


運動員

 項目

 賽程
陳奕通

 男子個人鈍劍

 賽程

奧運高爾夫：潘政琮、俞俊安、徐薇淩、錢珮芸


運動員

 項目

 賽程
潘政琮

 男子

 賽程看
俞俊安

 男子
徐薇淩

 女子
錢珮芸

 女子

奧運競技體操：唐嘉鴻、丁華恬
 

運動員

 項目

 賽程
唐嘉鴻

 單槓

 賽程
丁華恬

 平衡木

奧運柔道：楊勇緯、林真豪、連珍羚


運動員

 項目

 賽程
楊勇緯

 男子60公斤級

 賽程
林真豪

 女子48公斤級
連珍羚

 女子57公斤級

奧運射擊：楊昆弼、李孟遠、劉恆妤、余艾玟、田家榛、吳佳穎、林怡君、劉宛渝


運動員

 項目

 賽程
楊昆弼

 男子不定向飛靶

 賽程
李孟遠

 男子定向飛靶
劉恆妤

 女子10公尺空氣手槍
余艾玟

 女子10公尺空氣手槍
田家榛

 女子25公尺手槍
吳佳穎

 女子25公尺手槍
林怡君

 女子不定向飛靶
劉宛渝

 女子不定向飛靶

奧運游泳：王冠閔、韓安齊


運動員

 項目

 賽程
王冠閔

 男子200公尺蝶式

 賽程
韓安齊

 女子200公尺個人混合式

奧運桌球：林昀儒、高承睿、莊智淵、鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽


運動員

 項目

 賽程
林昀儒

 單打

 賽程
高承睿

 單打
林昀儒、高承睿、莊智淵

 團體
鄭怡靜

 單打
簡彤娟

 單打
鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽

 團體
林昀儒、陳思羽

 雙打

奧運跆拳道：羅嘉翎


運動員

 項目

 賽程
羅嘉翎

 女子57公斤級           

 賽程看這裡

奧運網球：謝淑薇、曹家宜、詹詠然、詹皓晴


運動員

 項目

 賽程
謝淑薇、曹家宜

 女子雙打

 賽程看這裡
詹詠然、詹皓晴

 女子雙打

奧運舉重：方莞靈、郭婞淳、陳玟卉

運動員

 項目

 賽程
方莞靈

 女子49公斤級

 賽程
郭婞淳

 女子59公斤級
陳玟卉

 女子71公斤級
▲中華射箭男團還有新北國王後衛林力仁老弟林子翔（右二）跟戴宇軒出馬，希望可以一舉奪牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲中華射箭男團還有新北國王後衛林力仁老弟林子翔（右二）跟戴宇軒出馬，希望可以一舉奪牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲中華射箭隊出發前往巴黎奧運，搭乘班機為直飛，「湯包」湯智鈞表示，自己準備很久，就是等待奧運來臨，也帶了幸運小物「被子」。（圖／吳政紘攝）
▲中華射箭隊出發前往巴黎奧運，搭乘班機為直飛，「湯包」湯智鈞表示，自己準備很久，就是等待奧運來臨，也帶了幸運小物「被子」。（圖／吳政紘攝）
▲倫敦奧運是「雷母」雷千瑩的首屆奧運，加上之後的里約和東京，是中華射箭隊最具經驗的選手。（圖／全國射箭協會提供）
▲倫敦奧運是「雷母」雷千瑩的首屆奧運，加上之後的里約和東京，是中華射箭隊最具經驗的選手。（圖／全國射箭協會提供）

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