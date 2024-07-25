全家霜淇淋買一送一來了！颱風天後連吃3天　隱藏優惠霜淇淋19元

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📍門市｜7月26日起至7月28日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾百吉布丁大雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾葡萄王 康貝特200P能量飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾全家自有品牌四季春青茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
不過霜淇淋買一送一可不是最便宜吃法，全家即起至7月31日前，全家門市取件主動出示會員條碼或手機號碼，並完成包裹取件即可獲得「霜淇淋19元優惠券」，原價49元的霜淇淋，特價只要19元開吃。
提醒民眾，一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。優惠券限量30萬組，數量有限發完為止，將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。
此外，7-11即起至7月28日前，使用icash Pay、icash2.0、OPEN錢包單筆全額支付指定指定CITY系列飲品/常溫/冷藏/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品/禮盒/濕紙巾/衛生棉，消費每滿222元折22元 或 滿999折110元。
立折門檻： 222元折22元/ 444元折44元/ 666元折66元/ 888元折88元/ 999元折110元/ 1998元折220元/ 2997元折330元/3996元折440元/ 4995元折550元。單筆折抵上限550元。