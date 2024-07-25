凱米颱風看到台灣嚇一跳？路徑「東部外海轉一圈」　凌晨登陸宜蘭

全家霜淇淋買一送一來了！颱風天後連吃3天　隱藏優惠霜淇淋19元

▲全家霜淇淋也將在明（26）日起推出霜淇淋買一送一優惠，不限口味、支付方式。（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋也將在明（26）日起推出霜淇淋買一送一優惠，不限口味、支付方式。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

凱米颱風快閃台灣，颱風中心已於今（25）日早上出海，明天颱風逐漸遠離，而全家霜淇淋也將在明（26）日起推出霜淇淋買一送一優惠，不限口味、支付方式，挺過強颱後的小確幸，並且優惠一路到28日前，週末也能開心吃冰！並且即起還有霜淇淋隱藏優惠吃法，那就是網購取貨提早刷會員條碼，送霜淇淋19元優惠券，比半價更優惠。

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全家本週末康康五優惠曝光，明（26）日颱風走後推出霜淇淋買一送一優惠，且不指定支付方式，半價霜淇淋優惠到7月28日為止。此外，本週康康五還有百吉布丁大雪糕、葡萄王 康貝特200P能量飲料、四季春青茶通通買一送一。

📍門市｜7月26日起至7月28日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾百吉布丁大雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾葡萄王 康貝特200P能量飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾全家自有品牌四季春青茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）

▲全家本週末康康五優惠提早曝光，自7月26日起至7月28日限定，全家霜淇淋不限制口味買一送一。（圖／全家提供）
▲全家本週末康康五優惠提早曝光，自7月26日起至7月28日限定，全家霜淇淋不限制口味買一送一。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五有霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五有霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）
不過霜淇淋買一送一可不是最便宜吃法，全家即起至7月31日前，全家門市取件主動出示會員條碼或手機號碼，並完成包裹取件即可獲得「霜淇淋19元優惠券」，原價49元的霜淇淋，特價只要19元開吃。

提醒民眾，一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。優惠券限量30萬組，數量有限發完為止，將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。

▲全家自7月8日起至7月21日，取件時先出示會員條碼或會員手機號碼，並完成包裹取件即可獲得冰磚拿鐵35元（原價70元）、荔枝貴妃紅茶33元（原價35元）優惠券。（圖／全家提供）
▲全家7月22日起至7月31日，全家取件主動出示會員條碼或手機號碼，並完成包裹取件即可獲得霜淇淋19元優惠券。（圖／全家提供）
此外，7-11即起至7月28日前，使用icash Pay、icash2.0、OPEN錢包單筆全額支付指定指定CITY系列飲品/常溫/冷藏/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品/禮盒/濕紙巾/衛生棉，消費每滿222元折22元 或 滿999折110元。

立折門檻： 222元折22元/ 444元折44元/ 666元折66元/ 888元折88元/ 999元折110元/ 1998元折220元/ 2997元折330元/3996元折440元/ 4995元折550元。單筆折抵上限550元。

▲限時5天替選手加油，滿額最高折110元。（圖／7-11提供）
▲限時5天替選手加油，滿額最高折110元。（圖／7-11提供）

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