凱米颱風看到台灣嚇一跳？路徑「東部外海轉一圈」　凌晨登陸宜蘭

花蓮女兒牆砸死人！家屬心碎發文　揭出門原因：不可能颱風出去玩

▲凱米颱風來襲，24日傍晚，一輛轎車停在花蓮市中興路的一間全家前，遭吹落的女兒牆砸中，後座母親死亡、小孩命危。（圖／Jeremy Yao 授權使用）
▲凱米颱風來襲，24日傍晚，一輛轎車停在花蓮市中興路的一間全家前，遭吹落的女兒牆砸中，後座母親死亡、小孩命危。（圖／Jeremy Yao 授權使用）

記者張嘉哲/綜合報導

凱米颱風侵台，在花蓮地區刮起12級平均風或14級陣風以上風力，不少在地人騎個機車都無法前行。然而24日傍晚，一輛轎車停在花蓮市中興路的一間全家前，結果因為風太過猛，將該全家同棟公寓大樓的鐵皮屋頂吹飛，接著女兒牆也崩落砸到底下的車輛後座，造成後座的一對母子，媽媽死亡、孩童意識昏迷還在搶救中。對此，出事的家屬也出面悲痛發文，親揭家人颱風天出門原因。

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回顧本次事件，24日下午在花蓮市中興路上，一輛轎車才剛臨停在全家前面，沒想到全家同棟大樓抵擋不住風力，先是鐵皮屋頂被吹飛，隨後6樓的女兒牆也墜落，直接砸中停在底下的汽車後座，當地消防隊接獲報案抵達，現場一對母子受傷，1人OHCA（到院前心肺功能停止）、1人意識昏迷。

▲花蓮民宅頂樓女兒牆掉落，砸中小客車釀母死、7歲兒命危。（圖／翻攝畫面）
▲花蓮民宅頂樓女兒牆掉落，砸中小客車釀45歲高姓女子（母）死、7歲馬姓兒童（兒）命危。（圖／翻攝畫面）
事件發生之後，其母子家屬悲痛發文表示：「當時看到這影片時，覺得心好痛，再仔細看時，當事人竟然是自己堂哥一家人，很難想像當時我哥有多慌多痛，明明上一秒還好好的，下一秒就這樣發生不幸，堂哥他們一家經歷很多事情，原本幸福快樂的家庭，一瞬間就這樣沒了。」

該家屬表示：「真的太難受了，我親愛的嫂嫂經過搶救後仍無效，現在很需要大家一起幫我姪兒禱告，現在開完刀仍在加護病房，拜託Threads友們一起幫我們禱告。」貼文曝光後，有網友質疑「為什麼颱風天還要出門？」該家屬則回應：「我哥本身是社工，嫂嫂是護理師，不可能白目在颱風天出遊玩。」

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▲花蓮女兒牆遭風吹落砸中轎車，釀成1死1命危，家屬在社群悲痛發聲。（圖/當事人Threads）
據悉，當時女兒牆砸中車子後座時，車內的45歲高姓女子當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍然不治身亡，而7歲馬姓男童也因為頭部重創、陷入昏迷，現在從門諾醫院轉到花蓮慈濟醫院搶救，外界都祈禱男童能夠平安。


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