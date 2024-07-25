凱米發威！離島、小三通船班全停　全台26處公路預警封閉　

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航港局表示，今日共有16航線（國內12航線、兩岸4航線），計169航次停航（國內143航次、兩岸26航次）：
1.布袋-馬公：全部停航(10航次)。
2.臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(2航次)。
3.東港-小琉球：全部停航(52航次)。
4.鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)。
5.金門-石井：全部停航(2航次)。
6.金門-五通：全部停航(16航次)。
7. 綠島-蘭嶼：全部停航(1航次)。
8.富岡-綠島：全部停航(10航次)。
9.富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)。
10.後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)。
11.基隆-馬祖：預估全部停航(1航次)。
12.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
13.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
14.南竿-莒光：全部停航(6航次)。
15.南竿-北竿：全部停航(30航次)。
16.南竿-東引：全部停航(3航次)。
航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
根據公路局統計，截至昨（24）日23時止，26處路段預警性封閉，將視風雨狀況開放通行：
1.基隆市中正區台2線70K(潮境公園)，24日起已實施預警性封閉。
2.桃園市復興區台7線22K+800~94K(羅浮至牛鬥橋)，24日起已實施預警性封閉。
3.宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~50K(百韜橋至勝光路段)，24日起已實施預警性封閉。
4.桃園市大溪區台7乙8K+200~12K(五寮至三民路段)，24日起已實施預警性封閉 。
5.臺中市和平區台8線臨37中橫便道0K~16K+746(谷關至德基路段)，24日起已實施預警性封閉。
6.臺中市和平區台8線76K~78K(靈甫橋路段)，24日起已實施預警性封閉。
7.南投縣仁愛鄉台8線85K~110K(榮興至大禹嶺路段)，24日起已實施預警性封閉。
8.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~184K+500(關原至太魯閣口路段)，24日起已實施預警性封閉。
9.新北市坪林區台9線38K~68K+500(坪林至金面路段)，24日起已實施預警性封閉。
10.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K+130~165K+700(蘇澳至崇德路段)，24日起已實施預警性封閉。
11.新北市烏來區台9甲線14K~19K+900(烏來至孝義路段)，24日起已實施預警性封閉。
12.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K~64K+900(蘇澳至和仁路段)，24日起已實施預警性封閉。
13.花蓮縣豐濱鄉台11線30K~37K(芭崎至磯崎路段)，24日21時實施預警性封閉。
14.花蓮縣光復鄉至花蓮縣豐濱鄉台11甲線4K~16K(光復至豐濱路段)，24日起已實施預警性封閉。
15.南投縣仁愛鄉台14線68K~99K(南豐至屯原路段)，24日起已實施預警性封閉。
16.南投縣仁愛鄉台14甲線18K~32K+700(翠峰至松雪樓路段)，24日起已實施預警性封閉。
17.南投縣信義鄉台16臨29線0K~11K+800(地利至合流坪路段)，24日起已實施預警性封閉。
18.嘉義縣阿里山鄉台18線34K~88K(觸口至阿里山路段)，24日起已實施預警性封閉。
19.南投縣信義鄉台18線98K+700~108K(自忠至塔塔加路段)，24日起已實施預警性封閉。
20.高雄市桃源區台20線93K~98K+700(勤和至復興路段)，24日起已實施預警性封閉。
21.臺東縣海端鄉台20線149K～181K(向陽至霧鹿路段)，24日起已實施預警性封閉。
22.高雄市桃源區台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)，24日起已實施預警性封閉。
23.南投縣信義鄉台21線110K+500~144K+385(草坪頭至塔塔加路段)，24日起已實施預警性封閉。
24.花蓮縣富里鄉台23線7K~臺東縣東河鄉25K+100(豐南村至北源路段)， 24日起已實施預警性封閉。
25.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)，24日起已實施預警性封閉。
26.高雄市那瑪夏區台29線臨11便道0K~12K (那瑪夏至五里埔路段)，24日起已實施預警性封閉。
公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
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