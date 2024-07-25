隋棠從北海道度假返台遇凱米侵襲！家中「200x100大片玻璃爆裂」

凱米颱風來襲，台灣各地不斷傳出災情，花蓮和高雄更是有兩人被颱風吹倒的女兒牆、路樹而因此死亡。藝人隋棠在社群上分享，一家五口剛從北海道返台，待在家卻聽到亂飛的外牆磁磚砸上家中天窗，「整片200x100大玻璃就應聲爆裂。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 隋棠一家人剛從北海道度假回台，隋棠今（25）日發文透露，昨日下午風雨正強，待在家中突然聽到好大一聲砰，孩子們慌張驚叫跑來她身邊，隋棠趕緊將屋裡屋外仔細查看一遍，「原來是社區有年紀，外牆磁磚正亂飛中，其中兩片掉落砸上家中天窗，整片200x100大玻璃就應聲爆裂。」隋棠只能祈禱玻璃不要整片掉落，無奈嘆只能等颱風過去才能修了。▲▼隋棠分享一家人日前到北海道旅遊的照片。（圖／隋棠臉書） 隋棠發文配上她在北海道度假的照片，「再一次在夏天回到北海道，仍是無比的喜歡。無論氣候、食物、人們。」她用心分享旅程，並且在每張照片都寫上註解，讓粉絲讚嘆，「感覺我們也走了一趟，Kiroro grand 應該要找你們代言並把這篇放他們中文介紹網頁的」、「好仔細的介紹，我們也跟著一起旅行了」、「滿滿的記錄家庭的溫馨回憶 ，我們欣賞照片與有同感」、「謝謝你細細的分享每張照片的美好，心情跟著美好起來呢」、「明明是用看的，卻又好像聽妳說完故事般的。謝謝妳的分享。」除了隋棠之外，團購電商名人「486先生」家中也傳出災情，照片中有個盆栽放在陽台的椅子上，已經被強風吹落在地，還碎成好幾片，畫面看起來相當驚險，「台北市已經出現災情，真的太久沒有颱風了，我以為我的盆栽會沒事，結果摔破了，來問問看保險賠不賠。」▲強颱凱米襲台，486先生曬住處災情慘況照。（圖／486先生臉書）更多「凱米颱風來襲」相關新聞。舒淇颱風天曬「素顏辦公照」嘆想點外送 桌上小物成亮點：好可愛凱米颱風來了沒外送！李雅英包緊緊現身超市 邊荷律崩潰喊：不行強颱凱米風雨強！486先生曝住家「盆栽倒地」慘況照：保險賠不賠凱米颱風來襲！民視《愛的榮耀》放2天假 許仁杰賣場拍戲兼補貨